Nordwestmecklenburg : Hund stirbt bei Feuer in Warin: 100.000 Euro Schaden

Bei einem Feuer in Warin (Kreis Nordwestmecklenburg) ist ein Hund in den Flammen verendet. Aus noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zu Dienstag ein Schuppen in Brand, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen demnach auf einen weiteren Schuppen, einen Hundezwinger und ein Doppelhaus über. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt, es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.