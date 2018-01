Steinmeier in Linstow : Hund riecht Granaten

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Bei der Kontrolle von Reportern und Fotografen in einem Hotelsaal schlug ein Sprengstoffspürhund an. Das Tier hatte in der Fotoausrüstung eines Reporters verdächtiges Pulver gerochen, wie ein Marinesprecher sagte.

Dadurch entstand eine etwa 20-minütige Verzögerung bei der Prüfung der Medienleute, bevor Steinmeier im Tagungshotel ankam.

Der betroffene Foto-Journalist erklärte, dass er zuletzt am 23. November bei der Inbetriebnahme des Truppenübungsplatzes Jägerbrück bei Torgelow den Abschuss eines Granatwerfers fotografiert hatte. Seite 5