Hoiffmeister gfdsgfdsgfsd

von urei

21. Februar 2020, 11:23 Uhr

Frau Hoffmeister, was unterscheidet Sie von Ihrem Gegenkandidaten? Sie haben ja schon erklärt, dass Sie auch als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl zur Verfügung stehen.

Ich glaube, dass wir beide durchaus mit unterschiedlichen Positionen unterwegs sind. Aber wir sind natürlich auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich mache seit 1999 Politik in der CDU und habe, bevor ich Justizministerin wurde, einige berufliche Erfahrung in 13 Jahren an der Universitätsmedizin sammeln können. Diese Erfahrung werde icb in die Arbeit als Landesvorsitzende natürlich mitbringen. Ich sehe mich auch deutlich in der Mitte der CDU. Deshalb kann es mir gelingen, unterschiedliche Bereiche zusammenzuführen.



Wenn es zu einer ähnlichen Situation wie in Thüringen käme – würden Sie sich von der AfD wählen lassen?

Ganz klar: Nein. Eine Zusammenarbeit mit der AfD ist für mich völlig ausgeschlossen und undenkbar, weil man tatsächlich Strömungen in dieser Partei erkennt, die menschenverachtend sind. Das entspricht weder meinem Menschenbild, noch möchte ich mich damit gemein machen.



Wie würden Sie das Problem, wie es in Thüringen zu Tage tritt, hier lösen? Würden Sie auf die Linkspartei zugehen?

Ich kann nur sagen, dass ich in einer solchen Situation natürlich darauf ausgerichtet wäre, Neuwahlen zu erreichen, die unvermeidbar sind. Aber das ist eben eine Außensicht.

Zur Linkspartei: Es gibt nicht nur einen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU Deutschland. Es ist auch bemerkenswert, dass sich die Partei nicht zur Vergangenheit der SED abgrenzt. Solange eine Partei nicht anerkennen kann, dass die DDR ein Unrechtsstaat und eine Diktatur gewesen ist, gibt es für mich auch keine Grundlage für eine Zusammenarbeit.



Zur CDU intern: Es gibt ja viele Mitglieder, die konservative Werte vermissen und das der Kanzlerin anlasten. Was würden Sie rückgängig machen – die Aussetzung der Wehrpflicht vielleicht oder den Atomausstieg?

Ich beschäftige mich grundsätzlich nicht mit der Frage der Vergangenheit – es sei denn, mit der Frage, welche Lehren man aus dieser Vergangenheit ziehen kann. Alles andere bringt uns mit Blick auf die Zukunft nicht weiter. Wir hatten gute Jahre mit Angela Merkel, das darf man nicht vergessen. Die Frage ist, was sind unsere Werte, was ist unser innerer Kompass. Da sind wir in der CDU in MV auf einem guten Weg mit dem Grundsatzprogramm, das wir eben beschlossen haben. Wichtig ist vor allem der Weg, wie wir dahin gekommen sind: mit einer breiten Beteiligung unserer Mitglieder über zwei Jahre hinweg. Jetzt gilt es, daraus eine gute Politik zu machen. Es geht um die Themen, die auf der Straße liegen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Das ist eben die Frage der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, insbesondere in Stadt und Land. Oder auch die Frage der Mobilität, der Infrastruktur, der ärztlichen Versorgung.



Wie wollen Sie die Probleme konkret lösen?

Es geht darum, wie wir die Menschen vor Ort selber unterstützen können. Wie können wir sie selber in die Lage versetzen, ihre Themen zu lösen? Was beispielsweise gut funktioniert, ist, Begegnungshäuser zu schaffen. Häuser, in denen gleichzeitig Vieles stattfinden kann. Nämlich die ärztliche Versorgung, die Lebensmittelversorgung und dass es einen Platz gibt, in denen die Bürger mit ihren Vereinen einen Ort haben, an dem sie sich treffen können. Ich möchte nichts von oben aufstülpen, sondern ich möchte, dass es sich von unten entwickelt. Ich möchte aber nicht, dass das Land auseinanderdividiert wird.



Haben Sie den Eindruck, dass genau das versucht wird?

Von mir nicht. Aber es wäre schädlich, wenn es versucht wird – sage ich mal so deutlich.