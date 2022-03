Ukraine-Konflikt : Hitzige Debatte um 20 Millionen-Hilfe für Ukraine

Laut Landtagsbeschluss soll die Klimaschutz-Stiftung aufgelöst und ihr Vermögen möglichst für humanitäre Zwecke eingesetzt werden. Im Vorgriff darauf 20 Millionen Euro für die Ukraine-Hilfe bereitzustellen, fand im Parlament aber keine Mehrheit.

Mecklenburg-Vorpommern wird sich nicht mit Extramitteln aus dem Landesetat an humanitären Hilfen in den Kriegsgebieten in der Ukraine beteiligen. Der Landtag in Schwerin lehnte am Freitag nach hitziger Debatte einen Antrag der Oppositionsfraktionen von CDU, FDP und Grünen ab, im Vorgriff auf den Einsatz von Mitteln der umstrittenen Klimaschutz-Stiftung...

