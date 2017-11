Plater Auftragsmord : Hintergründe weiter unklar

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Im Prozess um die Vermittlung eines Auftragsmords vor 21 Jahren strebt die Verteidigung für den 53-jährigen Angeklagten am Landgericht Schwerin einen Freispruch an. Da sie die Richter für voreingenommen hält, rechnet sie jedoch mit einer Verurteilung. In diesem Fall könne dem gelernten Koch aber höchstens Beihilfe, nicht aber Anstiftung zum versuchten Mord zur Last gelegt werden, sagte der Wahlverteidiger gestern. Das Strafmaß müsse dann deutlich unter sechs Jahren liegen. Schließlich sei auch Ex-Stasi-Chef Erich Mielke in den 1993 Jahren wegen eines Mordes im Jahre 1931 auch nicht strenger bestraft worden. Den Antrag der Staatsanwaltschaft, den Koch für elf Jahre ins Gefängnis zu schicken, bezeichnete der Rechtsanwalt als maßlos“.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Auftrag eines Fahrlehrers zwei Männer zum Mordversuch an dessen Ex-Ehefrau angestiftet zu haben, mit der er heftig um Geld und das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn stritt. Die Killer fuhren Anfang März 1996 nach Plate bei Schwerin und schossen ihrem Opfer, als es die Tür öffnete, vor den Augen der 15-jährigen Tochter in den Kopf. Die Frau überlebte schwer verletzt.

Ohne den Angeklagten hätte der versuchte Mord „so wohl nicht stattgefunden“, so die Staatsanwaltschaft. Dem widersprach der Verteidiger, das sei nicht erwiesen. Auch ohne einen Vermittler hätten der Fahrlehrer und die beiden Schützen zueinander finden können. Schließlich sei der Fahrschullehrer fest entschlossen gewesen, seine Frau umbringen zu lassen. Und in der zwielichtigen Szene des „kleinen Schwerins“ hätte er ohne Probleme auf einen der dort bekannten Schützen treffen können. Andererseits sei es nicht bewiesen, dass der Angeklagte, wie von der Staatsanwaltschaft als Mordmotiv unterstellt, in kriminellen Kreisen verkehrte und dort Karriere machen wollte. Er sei bis heute nicht vorbestraft. „Aus Vorurteilen darf kein Urteil werden“, sagte eine Verteidigerin.

Besonders säte die Verteidigung Zweifel an der Glaubwürdigkeit der drei Belastungszeugen, die laut Staatsanwaltschaft spät zur Wahrheit fanden. Sie seien, argumentierten die Rechtsanwälte, alle in den Fall verstrickt und gaben über die Jahre immer wieder neue Versionen zu Protokoll. Den Richtern werde es nicht gelingen, so behaupteten die Anwälte, „ohne Rechtsfehler" ein Urteil gegen den Angeklagten zu begründen. Solch ein Urteil werde vom Bundesgerichtshof wahrscheinlich einkassiert.

Da die Verteidiger neue Beweisanträge stellten, wurde ihr Plädoyer unterbrochen. Der Prozess wird in zwei Wochen fortgesetzt.