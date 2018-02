Rostock : Hightech für die Sicherheit

Rostocker Firma ABS in neuer Hochsicherheitszentrale

von Joachim Mangler

18. Februar 2018, 19:00 Uhr

Die bundesweit tätige Sicherheitsfirma ABS hat ihre Zentrale in Rostock nach den neuesten europäischen Vorschriften umgebaut. Damit verfüge ABS mit über die sichersten Räume in der Privatwirtschaft Norddeutschlands, in Mecklenburg-Vorpommern gebe es noch einen vergleichbaren in Schwerin, sagte ABS-Geschäftsführer Jörg Hübner. Noch vor wenigen Jahren habe es alleine in Rostock acht Zentralen von Sicherheitsdiensten gegeben, die die damaligen Bedürfnisse erfüllt haben. Die immer höher geschraubten gesetzlichen Anforderungen hätten diese Entwicklung zu hohem Spezialistentum vorangetrieben. In der Rostocker Zentrale wurden unter anderem Leitungen nach neuesten Standards zu den Servern installiert. Zudem bewahrt eine Schleuse die Mitarbeiter vor Übergriffen durch Dritte.

„Von den deutschlandweit rund 8000 in diesem Bereich tätigen Unternehmen arbeiten nur knapp 50 nach dieser Zertifizierung“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft, Harald Olschok. Diese Zentralen seien geschützt wie Notrufleitstellen der Polizei, mit hohem technischem Aufwand werde die Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit gewährleistet.

Gleichzeitig sei aber auch klar, dass die mehrere 100 000 Euro hohen Investitionen notwendig seien, betonte Olschok. Die Auflagen von Versicherungen würden damit erfüllt.

In der ABS-Zentrale, in der rund um die Uhr zwei Mitarbeiter arbeiten, laufen die unterschiedlichsten Informationen der Kunden ein. Dabei handele es sich beispielsweise um Meldungen aus mehr als 3000 Gefahrenmelde-Anlagen meist von privaten Kunden in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Auch aus dem süddeutschen Raum kämen Informationen. Es gehe meist um Brand-, Rauch- oder Einbruchmelder, aber auch Videotechnik würde bei den Überwachungen eingesetzt. Gleichzeitig könne auch die Temperatur von Gewächshäusern oder auch das Bewegungsverhalten von Fahrstühlen kontrolliert werden, sagte Hübner.