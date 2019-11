Zarrentin : High Noon am Biosphären-Reservat

Im Städtchen Zarrentin streiten sich Anwohner und Naturschützer mit Stadt und Investor um ein Baugebiet am Ufer des Schaalsees – ein Lehrstück in Gewaltenteilung

von Michael Seidel

19. November 2019, 20:00 Uhr

Man sieht sie förmlich in den Büschen lauern: Männer mit Kettensägen. Seit Monaten ruht die Baustelle wegen grob fehlerhafter Umweltverträglichkeitsprüfung. Am Donnerstagabend nun soll die Entscheidung fallen: Die Stadtvertretung Zarrentin will nach Monaten juristischen Nachsitzens einen korrigierten Bebauungsplan beschließen, damit die Bagger und Kräne für das Bauvorhaben „Schaalseehof“ rollen können – direkt oberhalb der Uferböschung des nach europäischem Naturschutzrecht streng geschützten Biosphärenreservats Schaalsee. Voraussetzung dafür: Der vor zehn Jahren gepflanzte Küstenwald soll der Säge zum Opfer fallen.

Ursprünglich sollte schon im vorigen Herbst gebaut werden. Doch etliche Anwohner setzten sich mit Nachdruck gegen die Großinvestition zur Wehr, die weit über das hinaus gehen soll, was ursprünglich als verträglich mit dem Großschutzgebiet angesehen wurde. In der Folge hatte der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) als anerkannter „Träger öffentlicher Belange“ die im Vorjahr beschlossene 6. Änderung des B-Plans Nummer 19 juristisch angefochten: Die strengen Umweltauflagen nach den EU-Richtlinien für Vogelschutz und Flora-Fauna-Habitate (FFH) würden mit der Bauleitplanung mehrfach verletzt. Am 12. Dezember 2018 wurde der B-Plan höchstrichterlich ausgesetzt – seitdem darf nicht gebaut werden.

Bedauerlich für den Investor und die Stadt. Aber das ist das Wesen des Rechtsstaats: Politik und Wirtschaft können Vieles wollen und sogar Verwaltungen dazu bringen, ihnen genehme Entscheidungen zu treffen. Doch Bürger wie auch Träger öffentlicher Belange - wie etwa Umweltverbände - können wiederum Verwaltungsentscheidungen von unabhängigen Gerichten überprüfen lassen. Das zieht zwar manches Genehmigungsverfahren in die Länge, führt aber im besten Falle dazu, dass alle sich gleichermaßen an Recht und Gesetz halten müssen. Und gelegentlich gewinnt auf diese Weise ein David gegen einen Goliath.

Zur Vorgeschichte: Die Kleinstadt Zarrentin (rund 5000 Einwohner), kurz vor der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein, mitten im früheren Sperrgebiet, hatte sich vor vielen Jahren offenbar verspekuliert: Ziemlich nahe am geschützten Schaalsee-Ufer hofften die Stadtväter und -mütter, moderne Firmen ansiedeln zu können. Dafür wurde auf dem Gelände einer früheren LPG ein Gewerbegebiet erschlossen mit dem futuristisch anmutenden Namen „Time-Park“. Doch trotz neunjähriger Offerten fand sich kein einziges Unternehmen, das sich in der Idylle eines „emissionsfreien Gewerbegebiets“ ansiedeln mochte.

Allerdings zeichnete sich Interesse an den lukrativen Grundstücken für Wohnbebauung ab. Die Stadt plante flugs um - und fand einen Investor namens EWP, einen Projektentwickler mit Hauptsitz im benachbarten Wittenburg, erfahren im Bau von Wohnungen wie auch Seniorenresidenzen. EWP-Geschäftsführer Lutz Eichel war um der Sahne-Grundstücke willen bereit, eventuell für die Stadt fällige Rückzahlungen von Fördergeldern zu übernehmen. Allerdings begehrte er etwas näher an den See heranbauen zu dürfen. Dafür müsste jedoch der Waldstreifen gerodet werden, der vor knapp zehn Jahren als Ausgleichsmaßnahme für die auf dem früheren Acker bereits errichteten Eigenheime angelegt worden war! In ihren ersten Stellungnahmen lehnten drei zuständige Naturschutzbehörden diesen Plan noch ab. Wundersamer Weise aber wurden nach und nach die ablehnenden Stellungnahmen in Zustimmungen umgewandelt, wunderten sich Anwohner wie BUND. Und zwar angeblich nach Intervention des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt. Der Minister ist Till Backhaus (SPD), zu dessen Wahlkreis Zarrentin gehört. Begründung: Planungsrecht sei Kern kommunaler Selbstverwaltung. Also sei man noch gar nicht zuständig. Das veranlasste die Stadt, entgegen der Einwendungen von Anwohnern und BUND die Satzung zu beschließen.

Aus BUND-Sicht geht es EWP darum, maximalen Gewinn zu erzielen. „Dieser aus Unternehmersicht zwar legitime Versuch steht aber für ein rein privates Interesse“, hatte BUND-Landesgeschäftsführerin Corinna Cwielag festgestellt. Der Küstenwald jedoch sei Bestandteil des Managementplans für das Europäische Naturschutzgebiet am Schaalsee. Darin sind zwingend Verbesserungsmaßnahmen für die alten Waldbestandteile um den Schaalsee vorgeschrieben. Der junge Wald soll unter anderem den wertvollen alten Hangwald am Schaalseeufer gegen Störungen des Neubaugebietes abschirmen. Also zog der BUND vor Gericht. Obwohl oder weil sprichwörtlich die Kettensägen schon liefen, kassierte das OVG am 12. Dezember 2018 den B-Plan: Die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung sei fehlerhaft, weil sie sich nur auf das neue Baugebiet bezog, nicht aber die Bestandsbebauung einbezog.

Nach dem Urteil beauftragte die Stadt einen renommierten Fachanwalt, den B-Plan nach Gerichtsvorgaben zu überarbeiten. Dieser „Heilungsplan“ wurde erneut öffentlich ausgelegt. Rund 20 Stellungnahmen wurden eingearbeitet. Der BUND aber fand auch in den überarbeiteten Unterlagen keine Lösung für „Schaalseehof“ und zudem eine verpasste Chance für die Lösung des Konflikts. „Die Neufassung kann die durch das OVG monierten Fehler nicht heilen“, ist Cwielag sicher. Sollte der B-Plan so beschlossen werden, wird der BUND erneut klagen. Damit steht nicht nur die Bebauung des Schutzwaldes still, sondern weiter der gesamte B-Plan. Cwielag versichert, der BUND sei nach wie vor bereit, einen Kompromiss zu verhandeln. Vorausgesetzt, der Schutzwald bleibt erhalten.