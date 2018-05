Hausschlachterei Boddin : Hier gibts auch Extrawürste

Seit 25 Jahren wird in der Hausschlachterei Boddin nach alten Familienrezepten produziert

von Grit Büttner

03. Mai 2018, 12:00 Uhr

Rudolf Tauscher schiebt sich die Kopfhörer über die Ohren wegen des Maschinenkrachs. Nun hat er nur noch Augen für die blitzschnell rotierenden Messer im Kutter, die aus frischem Fleisch, Fett, Salz und Gewürzen einen glatten Brei rühren. Auch eine exakt abgemessene Menge Eiswasser kommt dazu, damit die frische Wurst im Kutter kühl bleibt. Schließlich taucht der Fleischermeister die ersten Bratwürste zum Brühen in den Kessel, die nächste Sorte wird zubereitet.

Keine Experimente: Immer die gleichen Zutaten im selben Verhältnis nach haargenau der gleichen Prozedur mischt der 66-Jährige nach alten Familienrezepten in seine Wurst, ob Brat- oder Bockwurst, Wiener, Salami, Mett-, Leber-, Blut- oder Jagdwurst. Fleisch und Fett stammen von „glücklichen“, privat aufgezogenen Schweinen, Rindern und Schafen. Diese werden stressfrei antransportiert und unter Tauchers Regie direkt auf seinem Hof in Boddin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) geschlachtet und weiterverarbeitet. In die Wurst kommen noch reichlich handgemixte Kräuter und Gewürze, wenig Salz, jedoch keinerlei Farb-, Zusatz- oder Konservierungsstoffe.

Montags wird geschlachtet, dienstags bis donnerstags Wurst gemacht, bio und konventionell streng getrennt. Verkauft wird donnerstags im Hofladen und freitags auf dem Markt. Vor einem Vierteljahrhundert gründete der gebürtige Sachse zusammen mit seiner Frau in Boddin die Hausschlachterei. Früher hatte er mehrere Angestellte und meist einen Lehrling, seine Frau machte die Buchhaltung, überwachte die Rezepturen. Als sie vor Jahren starb, fuhr Tauscher die Produktion runter. Heute hat er noch eine Mitarbeiterin, Christiane Trinkies. „Die Leute kommen von sonstwo, sogar aus Hamburg und Berlin, um hier einzukaufen“, erzählt sie.

Zwar stelle er inzwischen deutlich weniger her als früher, sagt Tauscher. Doch an der Qualität gab es nie Einbußen. Aufhören wolle er erst, wenn das Handwerk ihm keinen Spaß mehr macht. Sein Credo: Wurst muss lecker sein auch ohne Geschmacksverstärker oder chemische Zusätze. Fleisch und Fett, manchmal Zucker und Rum kämen hinein ins Brät, und dazu selbst kreierte, natürlich geheime Mischungen aus Kräutern und Gewürzen wie Knoblauch und Kümmel, Majoran, Piment, Pfeffer und Paprika, aber auch Muskatnuss, Nelken, Ingwer. „Für Allergiker gibt es spezielle Rezepte, da werden Gewürze weggelassen oder ausgetauscht.“ Einen dicken Ordner füllen allein die Bestellungen von solchen Extrawürsten. Selbst für Kunden, die Histamin – ein Abbauprodukt von Aminosäuren – nicht vertragen, habe er früher schon produziert und das Fleisch sofort schlachtwarm verarbeitet. Generell sei Schnelligkeit gefragt: Damit die Wurst ohne Konservierungsstoffe – nur durch Brühen oder Räuchern – eine gewisse Haltbarkeit erlangt, müsse in erster Linie extrem zügig gearbeitet werden, natürlich bei strengster Hygiene. „Du brauchst kein vergoldetes Schlachthaus, aber blitzsauber muss es sein.“

Angefangen hatte alles mit einer Art Schnapsidee: Der aus Stolberg im Erzgebirge stammende Tauscher, eigentlich studierter Gartenbau-Ingenieur, suchte nach der Heirat in Mecklenburg eine neue Bestimmung. „Mach doch Wurst, das könnt ihr Sachsen doch“, riet ihm ein Freund. Der Geschmack der Heimat allein reichte freilich nicht aus fürs Geschäft. Mit 39 ging Tauscher wieder zur Schule und legte nach zwei Lehrjahren die Gesellenprüfung ab. Es folgten das kurze intensive Meisterstudium und dann die Unternehmensgründung 1993. Die ersten Jahre fuhr Tauscher zu den Leuten auf den Hof, um dort zu schlachten. Später brachten die Kunden ihre selbst gemästeten Tiere nach Boddin.

Tauscher baute um und an. Er probierte immer wieder neue Rezepte aus, ließ seine Kunden alles verkosten, verwarf, entwickelte neu, bis er den Geschmack der Gegend getroffen hatte. Aus einst fünf Wurstsorten sind mehr als 30 geworden, darunter reine Rinderprodukte. Hinzu kommen Fertiggerichte wie Gulasch, Soljanka, Braten, Klopse, Rouladen im Glas. Zugleich tüftelte er an neuen Maschinen und bekam sogar zwei Patente auf seine Schlacht- und Betäubungsvorrichtungen für Kleinvieh.

Tauscher öffnet den Räucherofen, in dem Knacker, Leber- und Salamiwürste im kalten Rauch garen und an Geschmack gewinnen. Deftiger Duft lässt einem das Wasser im Munde zusammenlaufen. „Immer nur kleine Mengen auf einmal werden gemacht, nur was sich in einer Woche frisch verkaufen lässt“, sagt der Meister.