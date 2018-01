Ludwigslust : „Heute bin ich eine andere Ophelia“

19-Jährige wurde vor einem Jahr nach Armenien abgeschoben, vor einem halben Jahr kehrte sie zurück nach Ludwigslust

von Dénise Schulze

29. Januar 2018, 21:00 Uhr

Gut gelaunt steht Ophelia hinter der Fleischtheke und reinigt die Arbeitsfläche. Nebenbei ist auch noch Zeit für ein paar Späße mit den Kollegen. Dass sie wieder in Deutschland bei ihrer Familie sein und eine Ausbildung beginnen würde, hätte die 19-Jährige vor einem Jahr nicht gedacht. Im Januar 2017 wurde sie nach Armenien abgeschoben. Dort lebte sie ein halbes Jahr bei einer Familie, die sie vorher nicht kannte und deren Sprache sie nicht sprach. Aber dank der Hilfe vieler engagierter Ludwigsluster konnte ihre Familie sie dann im Juli endlich wieder in die Arme schließen. „Das alles hat mich zu einer anderen Ophelia gemacht“, erklärt die 19-Jährige.

Seit August macht Ophelia eine Ausbildung zur Verkäuferin im Markt von Stephan Ueltzen in Ludwigslust und besucht hier auch die Berufsschule. „Die Arbeit macht mir mehr Spaß, aber die schulische Ausbildung ist natürlich auch wichtig.“ Im Markt hat sie schon in allen Bereichen gearbeitet, am besten gefällt es ihr allerdings an der Kasse. „Und da ich den Markt, die Kollegen und sogar einige Kunden ja schon kenne, war es für mich ein leichterer Start in die Ausbildung“, erklärt die 19-Jährige.

Nicht so leicht fällt es ihr hingegen, den Tag der Abschiebung und die Zeit in Armenien, ohne Familie und Freunde, zu verarbeiten. Bislang hat sich Ophelia noch nicht für eine Therapie entschieden. „Ich rede viel und sehr oft mit meiner Mama über das Erlebte. Das hilft ungemein, sie ist quasi meine Therapeutin“, erklärt Ophelia. Sie lebt gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem jüngeren Bruder in einer Wohnung, die Verbindung ist durch die Ereignisse nur noch stärker geworden. Die gemeinsame Zeit verbringen die Frauen nun auch öfter im Büro des SPD-Landtagsabgeordneten Dirk Friedriszik. „Dort haben wir uns ja immer alle getroffen, wenn es etwas wegen meines Aufenthaltes oder der Ausbildung zu besprechen gab. Irgendwann sind wir dann auch mal zum Kaffeeklatsch geblieben.“ Ende vergangenen Jahres sind Mutter und Tochter dann dem Ortsverein beigetreten. „Das hängt natürlich einerseits mit den Leuten zusammen. Seit meiner Abschiebung interessiere ich mich aber auch verstärkt für Politik“, erklärt Ophelia.

Seit dem Tag im vergangenen Januar habe sie sich sowieso sehr verändert. „Ich bin dadurch auf jeden Fall erwachsener geworden, und ich weiß, wohin mein Weg gehen soll.“ Ihr Fokus liegt derzeit auf ihrer Familie und der Ausbildung, aber auch Zeit mit Freunden und Spaß am Leben kommen nicht zu kurz. Das nächste große Ziel ist die Beantragung der deutschen Staatsbürgerschaft. „Das geht allerdings erst vier Jahre nach meiner Wiedereinreise. Aber ich bin mir sicher, dass die Zeit schnell vergehen wird“, erklärt Ophelia.

Mitte Februar feiert die Auszubildende ihren 20. Geburtstag. „Auf diesen Tag freue ich mich sehr, schließlich war ich an meinem letzten Geburtstag alleine in Armenien.“ In diesem Jahr wird mit Familie, Freunden und Unterstützern in Ludwigslust gefeiert. „Und mit Mamas leckeren Torten.“