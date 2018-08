„Jamel rockt den Förster“ : Herbert Grönemeyer unterstützt Kampf gegen Rassismus

Deutsche Musik-Legende überrascht Fans in Jamel.

von roll/dpa

24. August 2018, 21:17 Uhr

Riesenüberraschung auf der Bühne: Herbert Grönemeyer, einer der bekanntesten Musiker Deutschlands, hat am Freitag mit seinem Auftritt auf dem Forstrock-Festival im Dorf Jamel die Fans überrascht und begeistert. „Wir sind hier um die Lohmeyers zu unterstützen. Rechts geht gar nicht. Punkt. Aus“, sagte Grönemeyer. Man müsse ein lautstarkes Zeichen gegen Fremdenhass und Rechtsextremismus setzen.

Mit Grönemeyers Überraschungsauftritt zeigte erneut ein Künstler der ersten Reihe demonstrativ Solidarität mit dem Künstlerehepaar Birgit und Horst Lohmeyer, das seit vielen Jahren in dem Dorf bei Wismar lebt und sich Anfeindungen der dort starken Neonazi-Szene widersetzt. Doch ging es bei dem nunmehr zwölften Musikfest gegen rechte Gewalt und für Toleranz nicht nur um die Neonazis in der Nachbarschaft der Lohmeyers: Neben Ansagen gegen Fremdenhass kommentierten einige Musiker auch die Debatten um Seenotrettung im Mittelmeer und Fluchthilfe.

Grönemeyer sagte, er sei gekommen, um den Lohmeyers und den Gästen den Rücken zu stärken. „Das Land ist nervös, die Zeiten sind nervös und wir müssen lernen, Haltung zu zeigen, den Mund aufzumachen und laut zu werden, richtig laut zu werden, damit die rechte Szene merkt: Das ist hier nicht gewollt“, sagte der Sänger. Ihm liege jedoch nicht nur das Engagement gegen Neonazis am Herzen. „Es kann nicht sein, dass man darüber debattiert, ob man Menschen, die in Lebensgefahr schweben, rettet. Das muss man sich mal vorstellen im Kopf, wo wir gelandet sind!“, machte Grönemeyer seine Haltung deutlich. Die Weigerung von Mittelmeer-Anrainern, Boote mit geretteten Flüchtlingen die Zufahrt zu ihren Häfen zu gestatten, und Kritik auch aus Reihen der Union am Wirken der Rettungsorganisationen hatte die Debatte neu belebt.

Dass darüber überhaupt diskutiert werde, halte er für ein Verbrechen, und diejenigen, die die Seenotrettung in Frage stellten, gehörten vor Gericht. „Ist mir wurscht wer das ist, ob das ein Teil der Bundesregierung ist. Nur weil sie in der Bundesregierung sind, heißt das ja nicht, dass sie alle ganz klar im Kopf sind“, sagte Grönemeyer. Dies gelte speziell für eine christliche Partei, die darüber debattiere, ob man Menschen retten soll. „Die sollten sich vielleicht später an der Himmelspforte überlegen, was der liebe Gott zu ihnen sagen wird“, mahnte der Musiker. Auf der Bühne leitete er einen seiner größten Hits, „Mensch“, mit einem Appell ein: „Ich bin jetzt 62, ich habe noch nie eine Zeit erlebt, in der es so wichtig war, laut zu sein.“

Das Open-Air-Festival war mit 1200 Tickets seit februar ausverkauft

.

Danny Gohlke/dpa

Welche Bands spielen, wird wie im Vorjahr bis zum Auftritt geheim gehalten, erklärte das Künstlerehepaar Birgit und Horst Lohmeyer als Veranstalter. Damit soll der politische Charakter des Festes hervorgehoben werden. In den vergangenen Jahren hatten auf der Bühne unter anderem Die Toten Hosen und Die Ärzte gespielt. Das nichtkommerzielle, ehrenamtlich organisiertes Festival solle in erster Linie zeigen, wie man sich - ganz entspannt und gewaltfrei - für Demokratie und gegen Rechtsradikalismus und -populismus aussprechen kann“, erklärte Horst Lohmeyer

Danke @jamel_rockt !!

War mega schön bei euch

Immer und überall GEGEN RASSISMUS ❤ pic.twitter.com/mEmGwRY6Ug — Marteria (@marteria) 25. August 2018

Headliner des Freitags waren die Rapper Casper und Marteria, außerdem spielten Kettcar aus Hamburg und die Rostocker Punkband Dritte Wahl, die in diesem Jahr ihr 30. Bühnenjubiläum begeht. Kettcar-Sänger Marcus Wiebusch erklärte unter großem Applaus zum Song „Sommer '89“, in dem die Geschichte eines Fluchthelfers erzählt wird, der DDR-Bürgern über die österreichisch-ungarische Grenze half: „Der Song ist nur aus einem einzigen Grund geschrieben worden: Um daran zu erinnern, dass das Helfen durch Zäune ein zutiefst menschlicher Akt ist. Humanismus ist nicht verhandelbar.“

Kettcar aus Hamburg stehen auf der Bühne & es wird getanzt! @kettcar

Foto: Charles Engelken pic.twitter.com/enrc8CYwBR — Jamel Rockt (@jamel_rockt) 24. August 2018

Das Festival, das neben Musik auch Informationsstände und Workshops bietet, endet am Samstagabend. Erwartet werden unter anderem noch Bosse, die Hip-Hopper Antilopengang sowie das Rap-Duo Audio 88 & Yassin.

Schirmherrin des Festivals ist Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Das Engagement des Künstlerehepaares verdiene Respekt und Unterstützung, erklärte Schwesig. Die auftretenden Künstler und das Publikum setzten ein starkes Signal für Toleranz und gegen Rassismus. Sie wollten Jamel nicht den Rechten überlassen.

Zuletzt machte das Dorf vor rund zwei Monaten Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass die Gemeinde den zentralen Dorfplatz an einen der örtlichen Neonazis verpachtet hat. Die Polizei kritisierte damals, dass sie deshalb während rechtsextremer Veranstaltungen nicht mehr so präsent sein könne. Nun will sich die Gemeindevertretung im September erneut mit der Vergabe befassen.