Energiekosten : Handwerk in MV fordert Steuersenkung

Angesichts der stetig steigenden Energiekosten hat das Handwerk in Mecklenburg-Vorpommern eine sofortige Steuersenkung für Strom, Erdgas, Heizöl und Kraftstoffe gefordert. Andere Staaten wie Polen könnten dafür Beispiel sein. Der Staat dürfe nicht in der Krise profitieren, sondern müsse wirtschaftliche Strukturen und die Versorgung der Bevölkerung sichern, hieß es von den beiden Handwerkskammern in Mecklenburg-Vorpommern. „Angesichts des Ukraine-Krieges fordern wie den sofortigen Stopp der Preisspirale.“ Wenn jetzt nicht gehandelt werde, bestehe die Gefahr, dass Betriebe diese Phase nicht überstehen.

