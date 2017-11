Landkreis Rostock : Hacker-Angriff auf Media-Markt: Jugendlicher steuert Geräte fremd

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Stefan Tretropp

erstellt am 18.Nov.2017 | 10:34 Uhr

Ein Jugendlicher hat am Freitag Nachmittag einen Rostocker Media-Markt in einem groß angelegten Hacker-Angriff zeitweise fremdgesteuert und den Verkaufsbetrieb erheblich gestört. Am Ende rückte sogar die Polizei an.

Polizeiführer Stefan Hentschke aus dem Präsidium Rostock bestätigte eine entsprechende Anfrage. Seinen Angaben zufolge habe sich der Hacker-Angriff gegen 16.30 Uhr im Media Markt Sievershagen im Ostsee-Park ereignet. "Der Minderjährige hat eine App benutzt, mit der man Inhalte auf Monitore und Fernseher spiegeln kann", sagte Hentschke.

Die Folge der Cyper-Attacke hatte zeitweise weitreichende Folgen: So wurden nicht nur Radiogeräte und Soundanlagen fremd gesteuert (permanentes Laut- und Leisemachen der Anlagen) sondern auch die Fernsehbildschirme. So projizierte der Angreifer auf vielen Fernsehmonitoren den großen Schriftzug "You have been hacked!", zu Deutsch: "Ihr wurdet gehackt".

Nach dem Angriff auf das interne System entschlossen sich Markt-Verantwortliche, die Polizei einzuschalten. Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf, die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. "Wir konnten einen Verantwortlichen bekannt machen", sagte Stefan Hentschke. Wie zu erfahren war, handelt es sich um einen Minderjährigen.

Der junge Mann muss sich nun wegen des Ausspähens von Daten verantworten. Geprüft werde derzeit auch, ob auch Ermittlungen wegen Skimmings aufgenommen werden.