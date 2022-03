Katastrophenschutz : Gründer von Rettungshundestaffel erhält Sozialpreis von MV

Den mit 10.000 Euro dotierten Siemerling-Sozialpreis erhält 2022 der Leiter der Rettungshundestaffel „Vier Tore“, Gabriel Fibinger. Das teilte das Kuratorium des Dreikönigsvereins am Mittwoch in Neubrandenburg mit. Der Mann aus Kleeth bei Neubrandenburg habe große Verdienste am gesamten Aufbau des Rettungshundewesens in Mecklenburg-Vorpommern. Die Auszeichnung ist der älteste Sozialpreis im Nordosten und wird vom Dreikönigsverein und der dazugehörigen Stiftung jährlich vergeben.

Die Hundestaffel hat 10 Rettungshunde s...

