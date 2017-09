Kostbares Nass : Große Unterschiede bei Wasser- und Abwasserpreisen in MV

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

Die Trink- und Abwasserpreise in Mecklenburg-Vorpommern sind erneut gestiegen, belasten die Haushaltskassen der Verbraucher regional aber sehr unterschiedlich.

Wie das Statistische Amt in Schwerin am Freitag mitteilte, kostete ein Kubikmeter Trinkwasser im Jahr 2016 im Schnitt 1,64 Euro. Das seien drei Cent mehr gewesen als im Jahr davor. Die Grundgebühr stieg um knapp 2 Euro auf durchschnittlich 91,75 Euro im Jahr.

Am preiswertesten war laut Statistik Trinkwasser in Dargun (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit 0,64 Euro je Kubikmeter, 2,24 Euro hingegen - und damit vier Mal so viel - wurde in den Usedomer Badeorten Heringsdorf, Zinnowitz und Karlshagen berechnet. Die niedrigste Grundgebühr für Trinkwasser zahlten die Verbraucher mit 32,74 Euro pro Jahr in Orten wie Crivitz, Plate, Pampow oder Banzkow im Schweriner Umland. Etwa fünf Mal so viel mussten Einwohner von Rostock oder umliegenden Orten wie Dummerstorf, Graal-Müritz oder Sanitz berappen: bis zu 154,72 Euro.

Die Entsorgung eines Kubikmeters Abwasser kostete 2016 im Landesdurchschnitt 2,72 Euro und damit einen Cent mehr als im Jahr zuvor. Die Spanne reichte dabei von 1,50 Euro in Milow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bis maximal 4,78 Euro in Semlow (Landkreis Vorpommern-Rügen). Dazu kamen Grundgebühren von durchschnittlich 93,23 Euro im Jahr, zwei Euro mehr als 2015. In Bad Doberan, Kühlungsborn und Satow (Landkreis Rostock) wurde mit jährlich 178,80 Euro fast das Doppelte erhoben, nur 12 Euro hingegen in Dargun (Mecklenburgische Seenplatte). Allerdings erfolgt die Berechnung der Grundgebühren nicht nach landesweit einheitlichen Kriterien.

von Frank Pfaff

erstellt am 01.Sep.2017 | 20:45 Uhr