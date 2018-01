Grüne Woche Berlin : Große Chance für kleine Fischer

Das junge Unternehmen Hiddenseer Kutterfisch belegt beim ersten Start-up-Wettbewerb der Grünen Woche den dritten Platz

von Katja Müller

27. Januar 2018, 05:00 Uhr

Regionalität war das Schlagwort während der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin. Kurze Wege. Direkte Vermarktung. Nachhaltigkeit. Das Bundesprogramm „Land-auf-Schwung“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft für die Modellregion Rügen hat genau diese drei Faktoren im Blick. Und noch mehr. Das Team von „Land-auf-Schwung“ gibt jungen Unternehmen eine Starthilfe. „Es geht auch um Daseinsvorsorge“, sagt Anne Domroese von der regionalen Entwicklungsagentur. Acht Unternehmer-Frischlinge präsentieren ihre Leistungen ihrem Stand. Es ist eine Premiere. Gut 2,2 Millionen Euro vom Bund und weitere 200 000 Euro vom Land fließen als Unterstützung in das Projekt.

Anne Domroese ist zufrieden mit der Messe: „Viele kommen gezielt an den Stand, um sich über die neuen Unternehmen aus MV zu informieren.“ Einer der Aussteller ist Mathias Schilling. Mit im sprichwörtlichen Boot des Landwirts von der Insel Öhe sind die Hiddenseer Fischer, genauer gesagt Kutterfischer. Sie sind die Namensgeber des jungen Unternehmens: Hiddenseer Kutterfisch. Es liegt bereits einige Jahre zurück, als Schilling die Idee hatte. „Ich habe gesehen, mit welcher Liebe die Fischer ihrer Arbeit nachgingen, aber auch wie unliebsam es weiterging. Wertschätzung fürs Handwerk und regionale Vermarktung fehlten“, sagt der 36-Jährige. Was in mühsamer Arbeit gefangen wurde, landete dort, wo auch die großen Trawler ihre Ware ablieferten.

Im vergangenen Jahr war es dann soweit: Die ersten Hiddenseer Kutterfisch-Dosen kamen auf den Markt. Schnörkellos kommen sie daher. In schlichtem Weiß. Auf der Schachtel sind die Fischer abgebildet. Schnell füllten sich damit die Regale auf der Insel Hiddensee, im eigenen Geschäft von Mathias Schilling. Aller guten Dinge scheinen auch bei ihm drei zu sein: Landwirt, Gastwirt und nun auch noch Fischvermarkter. Bislang gibt es den Hiddenseer Kutterfisch in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen: Bückling geräuchert, mit Rauch und Pfeffer, mit Senf und Dill sowie in Tomate. Geht es nach Mathias Schilling, sollen es noch mehr werden. Ebenso wie die Vermarktungsstrecken: Bislang gibt es den Fisch aus der Dose auf Hiddensee, in Schaprode sowie im neuen Onlineshop. Ziel sei es, so der Firmengründer, einen festen Platz in den Feinkostläden zu bekommen. Zustimmendes Kopfnicken bekommt er von Fischer Steffen Schnorrenberg. Er erhält jetzt für seinen Hering doppelt so viel Geld. Reich werde er davon nicht, aber es sei ein Anfang.

Bislang haben die Kutterfischer 15 000 Dosen verkauft. 80 000 ist das Ziel fürs Jahresende. „Damit alle davon gut leben können und die Fischer eine gute Zukunft haben, müssten wir 260 000 verkaufen“, sagt Mathias Schilling. Ein hehres Ziel. Dahinter: Ein Team mit starkem Willen. „Wenn wir kleinen Fischer eine Perspektive haben sollen, dann muss sich auch einiges in der Politik ändern. Die Quoten machen uns Kleine kaputt und die Großen lachen darüber“, schiebt Steffen Schnorrenberg ein.

Der 47-Jährige hat jetzt für ein paar Tage Friesennerz, Wathose und Gummistiefel gegen Hemd und Jeans getauscht, um seinen Fisch auf der Grünen Woche zu präsentieren. Er erklärt Projekt und auch den Preise. Das Konzept kommt an. Auch bei der Jury für den ersten Start-up-Wettbewerb der Grünen Woche. Hiddenseer Kutterfisch belegte Platz drei. Mehr als 50 Projekte aus dem gesamten Bundesgebiet gingen an den Start. Mathias Schilling ist glücklich: „Wenn ich sehe, welche Projekte dort auf der Bühne waren und was die leisten, ist Platz drei super.“ Zurücklehnen ist aber nicht drin. Neue Aufgaben warten. Weitere Geschäftseröffnungen auf Hiddensee und Rügen. Auch neue Rezepte sollen ausprobiert und weitere Vermarktungsstrategien entwickelt werden. Und dann hat Mathias Schilling auch noch seine Rinder auf der Insel Öhe. Oft reichen die 24 Stunden eines Tages nicht aus. Aber das Herzblut für die Sache. „Davon haben wir alle reichlich“, versichert der Insulaner.

Mehr Besucher auf der Agrarmesse Die Internationale Grüne Woche zieht in diesem Jahr mehr Besucher an. „Wir liegen zwei bis drei Prozent über dem starken Vorjahr“, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied gestern in Berlin. Die Agrarmesse schließt an diesem Sonntag nach zehn Tagen. Im vergangenen Jahr hatten knapp 400 000 Menschen die Messe besucht. Die Besucherzahl hängt immer auch vom jeweiligen Reisewetter ab.Im Blickpunkt von Branche und Besuchern standen in diesem Jahr Themen wie Digitalisierung, mehr Tierwohl und Veränderungen im Ackerbau. Die offizielle Rückkehr Russlands auf die Messe werte die Branche als Zeichen der Entspannung.