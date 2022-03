Stuer : Groß-Visite im Bärenwald am Plauer See

Große Visite bei den Braunbären: Die Tierschutzstiftung Vier Pfoten (Hamburg) lässt zu Beginn der Saison 2022 im Bärenwald Stuer (Mecklenburgische Seenplatte) fast die Hälfte der Bären untersuchen. Wie eine Sprecherin am Mittwoch in Hamburg sagte, werden ab 4. April sechs Braunbären betäubt. Fünf von ihnen müssen sich Zahn-, Hüft- und anderen Untersuchungen bei zwei Tierärzten im Bärenwald unterziehen. Zwei Bären müssen in den zwei Untersuchungstagen auch in ein anderes großes Gehege umziehen, was ebenfalls eine Narkose erforderlich mache.

Der Bärenwald, in dem derzeit 14 Braunbären aus nicht artgerechten Haltungen leben, war 2006 von Vier Pfoten eröffnet worden. Röntgenaufnahmen, Blutabnahme und weitere Untersuchungen werden bei vier weiblichen Bären - Mascha, Sylvia, Pavle und Tapsi - sowie bei Bär Rocco nötig. Braunbär Michal werde ebenfalls betäubt, da er mit mit Partnerin Tapsi in e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.