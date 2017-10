Greifswald: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

von svz.de

erstellt am 07.Okt.2017 | 14:46 Uhr

- Am 07.10.2017 gegen 09.15 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 an der Anschlussstelle Greifswald in Fahrtrichtung Stettin ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Mann aus Schwerin fuhr mit seinem PKW Skoda in der Abbiegespur der Anschlussstelle und bremste sein Fahrzeug verkehrsbedingt ab. Ein direkt dahinter fahrender 19-jähriger Fahrer eines Pkw Renault aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen konnte auch nach Einleitung eines Bremsmanövers ein Auffahren auf den PKW Skoda nicht verhindern.

In der Folge drehte sich der Pkw Skoda und kam auf der Bankette zum Stillstand. Der Fahrer des PKW Skoda sowie dessen 63-jährige Beifahrerin wurden schwerverletzt, eine Mitfahrerin (17 Jahre) des Renault leichtverletzt ins Uni-Klinikum Greifswald eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, insgesamt wird dieser auf etwa 15.000,-EUR geschätzt. Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme sowie die Bergungs-, Aufräum- und Sicherungsmaßnahmen waren drei Rettungs- sowie ein Notarztwagen, zwei Funkstreifenkraftwagen und ein Abschleppfahrzeug im Einsatz. Für die Dauer dieser Maßnahmen musste die Autobahn für ca. eine Stunde vollgesperrt werden.