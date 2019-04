Wildschweine in der Stadt : Greifswald plant Geld für Stadtjäger ein

Wildschweine sind pfiffig: Wächst gerade kein Mais, kommen sie in Gärten oder städtischen Parks leichter an Futter als in Wald und Flur. In Greifswald schauen gelegentlich mal Schweine vorbei.

von Birgit Sander/dpa

05. April 2019, 09:15 Uhr

Die Hansestadt Greifswald hat Mittel für einen Stadtjäger in ihren Haushalt für 2019 eingestellt. Der Haushalt sei aber noch nicht bestätigt, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Ein Grund für den Posten seien die immer wieder in der Stadt auftauchenden Wildschweine. So kursierten Mitte März zunächst in den sozialen Medien Fotos einer Rotte Wildschweine mit Frischlingen, die am helllichten Tage an einer Ampel bei Grün eine Straße überquerten. Sie fanden der Sprecherin zufolge selbst wieder aus der Stadt hinaus. Der Stadtjäger oder die -jägerin soll das Schwarzwild in erster Linie vergrämen und nicht abschießen.

Nach Angaben des Landesjagdverbandes in Damm bei Parchim kommt Schwarzwild immer wieder mal in Stadtrandgebiete, in Gartenanlagen und auf Friedhöfe. Ein großes Problem wie etwa in Berlin seien Wildschweine im Nordosten jedoch nicht. Am ehesten sei der östliche Landesteil betroffen.

Wildschweine in Siedlungen oder Städten sind Ausdruck der hohen Population

Wildschweine in Siedlungen oder Städten sind Ausdruck der hohen Population, wie der Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Achim Froitzheim, sagte. Er ist selbst Jäger. Wildschweine finden nach seinen Worten schnell heraus, dass sie in Städten nicht gejagt werden und dass sie dort unkompliziert an Nahrung kommen, etwa auf Komposthaufen, in Abfallbehältern oder auf Rasenflächen, die sie auf der Suche nach Regenwürmern und Engerlingen leicht umpflügen können.

Um Schwarzwild davon abzuhalten, dem Menschen zu nahe zu kommen, sollte es auf keinen Fall gefüttert werden, mahnte Froitzheim. Außerhalb der Städte könne in angrenzenden Feldern und Wäldern verstärkt «scharf» gejagt werden. Möglich wäre auch der Einsatz von Saufängen - großen kastenartigen Fallen für Wildschweine. Als Ausnahme und bei schwerwiegenden Problemen für die Bürger wäre auch die Jagd mit Pfeil und Bogen denkbar, die ansonsten in Deutschland verboten ist. In Rostock-Hohe Düne habe ein Jäger vor Jahren mit einer behelfsmäßigen Nachtjagd-Ausrüstung die Wildschweinplage in den Griff bekommen, berichtete Froitzheim.

