Segelschulschiff in Greifswald : „Greif“ geht in den Winterschlaf

vergrößern 1 von 2 Foto: Stefan Sauer 1 von 2

von dpa

erstellt am 22.Okt.2017 | 20:45 Uhr

Nach Ende der Sommersaison ist das Segelschulschiff „Greif“ im Hafen von Greifswald-Wieck winterfest gemacht worden. Am traditionellen Abtakeln des früheren DDR-Segelschulschiffes „Wilhelm Pieck“ beteiligten sich am Wochenende 80 freiwillige Helfer, wie der Betriebsleiter des See- und Tauchsportzentrums, Volker Pesch, sagte. Nach ersten Vorarbeiten in der Woche begann am späten Samstagvormittag das Abschlagen der Rahen. Gestern wurden noch Restarbeiten erledigt und die „Greif“ an ihren Winterliegeplatz gebracht.

Die Schonerbrigg legte in diesem Jahr an 126 Tagen auf See rund 5350 Seemeilen zurück. Dabei waren die Mehrtagesfahrten sehr gut gebucht, die Tagesfahrten aufgrund des schlechten Wetters eher mäßig. Insgesamt sei die Saison gut gewesen, hieß es. Die längste Fahrt der „Greif“ war ein 14-Tage-Törn im Juni über die Ostsee.