A19 voll gesperrt : Glück im Unglück - Unfall mit Wohnwagen, keine Verletzten

Rentnerpaar hatte mindestens einen Schutzengel an Bord

von Susan Ebel

30. Juli 2018, 19:22 Uhr

Da hatte das Rentnerpaar aber mindestens einen Schutzengel an Bord: Kurz vor der Anschlussstelle Röbel fuhren sie gegen 18 Uhr mit ihrem Pkw samt Wohnwagen in Richtung Rostock, als sich der Anhänger aufschaukelte. Das Gespann begann zu schlingern - der Wohnwagen "schaukelte sich hoch", sozusagen. Kurz darauf drehte es sich komplett entgegen der Fahrtrichtung und der Wohnwagen kippte um. Dabei hebelte er das Auto aus, so dass dessen Hinterachse in der Luft hing.

Der Fahrer und seine Beifahrerin, beide Endsechziger, kamen ersten Informationen nach ohne Verletzungen davon. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Polizei, Rettungskräfte und Ermittler sind vor Ort, die Autobahn ist vorerst noch Richtung Norden voll gesperrt.

ACHTUNG: Umfahren Sie die Unfallstelle weiträumig, es hat sich bereits ein kilometerlanger Stau gebildet. Für alle im Stau befindlichen Fahrzeugführer - denken Sie an die Rettungsgasse!