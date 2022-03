Demonstration : Globaler Klimastreik: Fridays for Future-Aktionen auch in MV

Der zehnte globale Klimastreik hat am Freitag auch in Mecklenburg-Vorpommern Hunderte junge Menschen auf die Straßen gebracht. Unter dem Motto #PeopleNotProfit demonstrierten die Anhänger der Bewegung Fridays for Future (FFF) für eine rigorose Abkehr von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl oder Gas und konsequenten Klimaschutz. Zu Aktionen hatten die Initiatoren unter anderem in Rostock, Schwerin, Greifswald, Stralsund, Neustrelitz, Waren und Bergen auf Rügen aufgerufen.

In Schwerin marschierten junge Klimaschützer mit Trommeln, Kuhglocken und Megafonen durch die Innenstadt. Lautstark forderten sie ein Ende des Krieges in der Ukraine und einen Importstopp für Kohle, Öl und Gas aus Russland. „Wir stehen für Klimagerechtigkeit und die gibt es nicht ohne Frieden“, betonte eine Sprecherin der Schweriner FFF-Gruppe. Statt d...

