Mädchen aus Torgelow : Getötete Sechsjährige in Wolgast beigesetzt

Unter großer Anteilnahme ist in Wolgast das vor drei Wochen getötete Mädchen aus Torgelow beigesetzt worden.

von svz.de

02. Februar 2019, 14:31 Uhr

Rund 80 Trauergäste fanden bei der Trauerfeier am Samstag in einer größeren Halle am Tannenberg-Friedhof Platz. Viele junge Familien waren gekommen, um ihre Betroffenheit über das Schicksal des Mädchens zu bekunden. Der weiße Sarg war mit Rosen geschmückt. Nach der öffentlichen Feier ließen die Trauergäste Luftballons in Herzform in den Himmel steigen.

Danach wurde der Sarg des Kindes auf Wunsch der Familie auf dem etwa drei Kilometer entfernten alten Friedhof im Zentrum beigesetzt. Die Sechsjährige hatte mit ihrer Familie länger in Wolgast gelebt.

Nachdem sich die Mutter und ihr leiblicher Vater getrennt hatten, war das Mädchen mit ihrem Bruder, der Mutter und dem Stiefvater Mitte 2018 nach Torgelow gezogen. Dort war es am 12. Januar in der Wohnung der Familie ums Leben gekommen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Zusammenhang gegen den 27 Jahre alten Stiefvater wegen des Verdachts des „Mordes durch Unterlassen“. Er soll das Kind misshandelt und keine Hilfe geholt haben, so dass es an seinen Verletzungen starb. Der deutsche Tatverdächtige bestreitet das. Er gab laut Staatsanwaltschaft bisher an, dass das Mädchen eine Treppe hinuntergestürzt war und sich dabei tödlich verletzt habe.

Zwei Tage nach dem tödlichen Vorfall brachte das Jugendamt den Bruder der Getöteten beim leiblichen Vater unter. Die Mutter wurde mit ihrem Baby in eine Mutter-Kind-Einrichtung gebracht. Gegen sie wird wegen Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung ermittelt.