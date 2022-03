Mecklenburg-vorpommern : Gespräche zur Auflösung der Klimastiftung geplant

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern will sich mit dem Vorstand der umstrittenen Klimastiftung und den Spitzen der Landtagsfraktionen zu einem Gespräch über die Auflösung der Stiftung treffen. „Für die Landesregierung ist klar, dass ein Weg gefunden werden muss, um die Stiftung rechtskonform aufzulösen. Auch der Landtag hat diese Position eingenommen. Die Stiftung kann nach dem Angriff auf die Ukraine nicht fortbestehen“, sagte der Chef der Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (SPD), am Donnerstag in Schwerin.

Es sollen demnach Fragen des Stiftungsrechts geklärt werden, um zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Den Angaben der Staatskanzlei zufolge soll die Runde sich in den nächsten Tagen treffen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte sich zu Beginn der Woche via Twitter geäußert und das Ziel formuliert, die hauptsächlich von der Nord Stream 2 AG...

