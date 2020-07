Was soll ich kochen? : Geschmackvolles Date

Fünf Ideen: Mit diesen schnellen Gerichten hinterlässt man beim Date einen langanhaltend guten Eindruck

von boenket

17. Juli 2020, 12:18 Uhr

Ins Restaurant einladen kann jeder, richtig Eindruck schinden funktioniert aber am besten mit Selbstgekochtem. Wer das Date nicht gleich in die Küche verlegen und zusammen bei einem guten Glas Wein vielleicht sogar ein ganzes Menü zaubern möchte, kann auch mit folgenden fünf Gerichten und vergleichsweise wenig Aufwand einen guten Eindruck hinterlassen.

Pasta und Pesto

Basilikumblätter, Pinienkerne, Parmesan und etwas Salz und Knoblauch vereinen sich mit Öl im Mixer zu einer extrem leckeren Pesto-Sauce, die nicht nur hervorragend noch schnell in der Kochzeit der Pasta gemacht werden kann, sondern auch bestens als Belag auf kleine Brotsnacks zur späteren Stunde funktioniert. Wer diesen leckeren Klassiker auf die nächste Stufe heben will, bereitet frischen Pastateig vor und zeigt beim Ausrollen und Schneiden mit der Pastamaschine lässig, dass er oder sie für guten Geschmack bereit ist, die Extrameile zu gehen. Grundvoraussetzung für dieses knoblauchreiche Gericht: Entweder für beide oder keinen.



Dorade vom Grill

Mit einem feinen Fisch auf dem Grill hebt man sich mit Stil von den zahlreichen Steak- und Würstchengrillern ab. Einfach im Fischgeschäft des Vertrauens zwei ganze Doraden bestellen und den charakteristisch würzigen Geschmack mit ein paar Kartoffelspalten und einem kühlen Weißwein genießen. Puristisch und lecker. Wer noch mit grobem Meersalz, einem Spritzer Zitrone oder einer Kräuterfüllung nachhilft, verbessert nicht nur den Geschmack, sondern zeigtauch, dass man auf Feinheiten achtet, um ein leckeres Ergebnis zu erzielen.



Sriacha-Hühnchen

Zwiebeln, Paprika und Hühnerschenkel zusammen mit kleinen gekochten Kartoffeln, Lauchzwiebeln, etwas braunem Zucker und Sriacha-Sauce: in dieser Reihenfolge in die Pfanne geben, etwas köcheln lassen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Schon hat man ein Gericht, das nach viel aussieht, aber nur eine einzige Pfanne zur Zubereitung benötigt. So spart man lästiges Abspülen, damit am Abend noch Zeit für schönere Dinge als den Abwasch bleibt.

Pilze und Beeren

Ein alter Klassiker, aber die Kombination aus herb und fruchtig ist längst nicht mehr jedem geläufig. Ein frischer Pilzmix wird geschnitten, kurz scharf angebraten und dann mit Mascarpone oder Sahne, etwas Gorgonzola und glatter Petersilie zu einer

köstlichen Pilzpfanne herunterreduziert und abgeschmeckt. Neben bei die Preiselbeeren mit Wasser vermischen und anschließend beides getrennt mit knusprigem Brot aus dem Ofen servieren. Ein einfaches und charmantes Gericht, das zeigt, dass man nicht immer die großen und teuren Geschütze auffahren muss, um gut zu kochen.



Tapas

Viele kleine Häppchen-Gerichte auf dem Tisch sind das perfekte Kennenlernessen, da durch die große Vielfalt auf dem Tisch schnell Geschmacksvorlieben zum Vorschein kommen. Tapas sind auch dann optimal, wenn eine Person vegetarisch oder vegan isst, da jeweilige Gerichte beliebig kombiniert werden können. Besonders schön: Die einzelnen Portionen sind eher klein. So kann sich das entspannte Essen problemlos über mehrere Stunden hinziehen. So ist genug Zeit, um Erinnerungen an köstliche Tapas-Varianten aus dem letzten Spanienurlaub auszutauschen oder im Gespräch gleich neue gmeinsame Erinnerungen zu schaffen.