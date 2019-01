Justiz in MV : Gerichtsreform: Top oder Flop?

Ministerium reagiert auf Kritik an Schließung von Gerichten mit einer Warnung .

von Udo Roll

18. Januar 2019, 19:01 Uhr

Nach der Expertenkritik an der Gerichtsreform im Rechtsausschuss des Landtags hat das Justizministerium vor übereilten Schlüssen gewarnt. Der Abschluss der Reform sei noch keine zwei Jahre her, teilte Ressort-Sprecher Tilo Stolpe mit. Das Ministerium habe eine Untersuchung und Bewertung bereits angekündigt und werde diese auch erledigen. Bestandteil werde auch eine Wirtschaftlichkeitsprüfung sein. Einen konkreten Zeitpunkt nannte der Sprecher nicht.

In dem Expertengespräch hatten mehrere Fachleute, wie der Vorsitzende des Richterbundes (RB) in MV, die Auswirkungen der 2013 im Landtag beschlossenen und 2017 vollzogenen Gerichtsstrukturreform kritisch bewertet. Die Schließung von Amstgerichten hat laut RB-Chef Axel Peters demnach in vielen Fällen für die Bürger zu erheblich längeren Fahrtwegen geführt. Die Verfahren würden auch nicht schneller bearbeitet, da sich das Personal und der Arbeitsanfall durch die Reform nicht verändert hätten. Eine gewisse Entlastung brächte die Reform jedoch für die Staatsanwaltschaften, weil sich die Verhandlungen in Strafsachen auf weniger Gerichte verteilten. Dies ermögliche effizienteres Arbeiten, da weniger Fahrtzeiten für die Staatsanwälte anfielen.

Der ehemalige Richter und Abgeordnete der Fraktion Freie Wähler/BMV, Matthias Manthei, hält die Gerichtsreform dagegen „in vollem Umfang“ für gescheitert. „Sie hat für die Bürger nicht nur keine Vorteile, sondern nur Nachteile gebracht“, so Manthei. Es gebe beispielsweise keinen sachlich nachvollziehbaren Grund, warum auf der Insel, Rügen kein eigenes Gericht mehr existiert. „Die Bürger müssen mehr Zeit und Geld aufwenden, um eine Angelegenheit bei Gericht zu erledigen, kritisiert Manthei.

Im Zuge der Reform war die Zahl der Amtsgerichte von 21 auf zehn reduziert worden – sechs wurden zu Zweigstellen anderer Amtsgerichte, die anderen geschlossen. Manthei will nun eine teilweise Rückabwicklung der Reform und fordert: „Alle zu Zweigstellen degradierten Standorte sollten überprüft werden, ob sie als vollwertige Gerichte wiedereröffnet werden.“