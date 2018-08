Ehrung : Geld für Kommunen mit Herz für Bienen

Agrarministerium prämiert Bauern, die am Rand riesiger Monokulturen wenigstens Blühstreifen für Insekten anlegen.

von Frank Pfaff/dpa

26. August 2018, 20:00 Uhr

Drei Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern hat ihre Fürsorge für Bienen nicht nur blühende Oasen im Ort, sondern auch finanzielle Anerkennung vom Land beschert. Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) zeichnete am Samstag in Wismar die Gewinner im Landwettbewerb „Bienenfreundliche Gemeinde“ aus. Im Rahmen des 1. Norddeutschen Honigmarktes des Landesimkerverbandes ging das Preisgeld von jeweils 3000 Euro an die Stadt Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) sowie die Gemeinden Wöbbelin (Kreis Ludwigslust-Parchim) und Trinwillershagen (Vorpommern-Rügen).

Mit dem erstmals ausgelobten Preis würden beispielgebende Initiativen unterstützt, mit denen die Lebensgrundlagen für Bienen und andere Bestäuber-Insekten verbessert werden, erklärte der Minister. So sei in Trinwillershagen eine ehemalige Industriebrache im Dorfzentrum mit bienenfreundlichen Gewächsen bepflanzt worden. In Pasewalk werde der örtliche Imkerverband bei der Freiraumplanung und Parkpflege einbezogen und in Wöbbelin veranstalte die Imkergruppe an der Grundschule jährliches ein Bienenfest. „Wir betrachten alle drei Gemeinden als gleichwertige Sieger“, betonte der Minister. Fünf weitere Bewerber hätten je 200 Euro und eine Blühmischung für ihre Gemeindeflächen erhalten.

Backhaus nahm den Honigmarkt in Wismar zum Anlass, den Imkern im Land für ihr meist nebenberufliches Engagement zum Nutzen von Umwelt und Natur zu danken. Aktuell sind in Mecklenburg-Vorpommern rund 2700 Berufs- und Hobby-Imker mit knapp 27 000 Bienenvölkern gemeldet. Der Landes-Imkerverband rechnet für dieses Jahr mit einer sehr guten Honigernte. So würden Erträgen von 40 bis 45 Kilogramm je Bienenvolk erwartet. Jährlich fördert das Land Mecklenburg-Vorpommern laut Backhaus die Imkerei mit knapp 370 000 Euro. Zudem erhalte das Bienenzuchtzentrum Bantin pro Jahr rund 182 000 Euro.