Keine Selbstverwalter : Gegen feindliche Staatsverweigerer

Städtetag will Begriff „Selbstverwalter“ nicht Extremen überlassen

von dpa

14. August 2018, 12:00 Uhr

Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg- Vorpommerns will den Begriff „Selbstverwalter“ nicht der laut Verfassungsschutz wachsenden Bewegung der so genannten Reichsbürger überlassen. Während Anhänger dieser Szene Institutionen und Gesetze der Bundesrepublik nicht anerkennen, sei Selbstverwaltung ein wesentliches Merkmal von Demokratie und Mitwirkung, erklärte Verbandsgeschäftsführer An- dreas Wellmann gestern in Schwerin.

Als Beispiele nannte er die kommunale Selbstverwaltung in Städten und Gemeinden oder auch von Hochschulen, Vereinen und Berufsverbänden. Die Übernahme des Begriffs „Selbstverwalter“ für Personen, die den Staat rundheraus ablehnen, verharmlose deren Ansinnen.

„Solche Menschen sind gerade keine Selbstverwalter, sondern schlichtweg Staatsverweigerer“, betonte Wellmann. „Wenn die sich selbst ,Selbstverwalter’ nennen, sollte dies nicht von den Behörden so übernommen werden“, mahnte Wellmann.