Stärkung sozialer Berufe : Gefordert und mies bezahlt

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Steffen 1 von 1

von Frank Pfaff

erstellt am 30.Dez.2017 | 16:00 Uhr

Sozialverbände und Sozialministerium wollen für Mitarbeiter im Sozialbereich in Mecklenburg-Vorpommern bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Die Tätigkeit im sozialen Sektor sei sehr verantwortungsvoll und für das Personal physisch und psychisch häufig sehr belastend. „Die derzeit vielfach anzutreffenden Arbeitsbedingungen werden dem nur unzureichend gerecht“, konstatierte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) in Schwerin. Sie forderte eine „Bewusstseinsänderung und einen gesamtgesellschaftlichen Konsens“ über den Wert dieser Arbeit, die auch angemessen entlohnt werden müsse. Änderungsbedarf sehe sie vor allem in der Pflege aber auch im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.

Mitarbeiter privater Dienste und in Einrichtungen freier Träger werden zumeist schlechter bezahlt als ihre Kollegen, die in kommunalen Häusern nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes entlohnt werden. Die Gehaltslandschaft im Bereich der freien Wohlfahrtspflege, zu der neben der Arbeiterwohlfahrt (AWO) unter anderem auch DRK, Volkssolidarität, Diakonie und der Paritätische gehören, gleicht landesweit einem Flickenteppich. Selbst innerhalb der Sozialverbände gibt es teilweise erhebliche regionale Unterschiede, da kleine Kreisverbände eigenständig Entgelthöhen und Freizeitansprüche aushandeln.

Mitte November hatte die Tarifgemeinschaft der Awo Mecklenburg-Vorpommerns sich erstmals mit der Gewerkschaft Verdi auf einen Manteltarifvertrag geeinigt. Für Sommer 2018 werde zudem der Abschluss eines Entgelt-Tarifvertrages angestrebt, hieß es. Doch gehören der Tarifgemeinschaft neben dem Landesverband bislang nur sieben der 15 Awo-Kreisverbände an. Verdi hatte im zu Ende gehenden Jahr mehrfach mit Protestaktionen auf die landesweit vielfach prekären Arbeitsbedingungen vor allem in der Altenpflege aufmerksam gemacht. Auch die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Mecklenburg-Vorpommern, der sechs Verbände angehören, räumt Handlungsbedarf ein, sieht dabei aber das Land mit in der Pflicht.

Drese verwies darauf, dass das Land die Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten jährlich um durchschnittlich 2,3 Prozent aufstocke. „Gerade dann, wenn Maßnahmen freier Träger mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, darf die Arbeit nicht zu unzureichenden Arbeitsbedingungen erfolgen. Es muss der Grundsatz gelten: Öffentliches Geld nur bei guter Arbeit“, betonte sie und verwies auf die gravierenden Änderungen durch den Übergang vom Kostendeckungsprinzip zu Konkurrenz- und Marktmechanismen. Die Frage nach dem preisgünstigsten Anbieter habe zu höherem Kostendruck und zunehmenden Belastungen für das Personal geführt.

Während bei Wohlfahrtsverbänden teilweise haustarifvertragliche Regelungen gelten würden, seien private Anbieter in der Regel tariflich nicht gebunden. Deshalb würden sich die Arbeits- und Sozialminister der Länder für bundesweit einheitliche Tarifstrukturen einsetzen, wie etwa einen „Tarifvertrag Soziales“. Das bringe Vorteile für viele. „Statt eines Konkurrenzdrucks und eines Unterbietungswettbewerbs um die schlechtesten Arbeitsbedingungen kann ein einheitlicher tariflicher Rechtsrahmen zu einer Befriedung des Wettbewerbs führen, der idealerweise dann nur noch Qualitätsstandards zum Gegenstand hat“, erläuterte Drese. Eine bundesweite Tariflösung liege allerdings in der alleinigen tarifau- tonomen Entscheidung der Sozialpartner, machte sie deutlich.

Kommentar von Karin Koslik: Das Land hat es selbst in der Hand Natürlich ist es löblich, wenn Sozialministerin Stefanie Drese sich für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne im Sozialbereich einsetzt. Denn jeder, der einen Angehörigen – ob das Kind, den kranken Partner oder die pflegebedürftigen Eltern – durch Fremde betreuen lässt, weiß, dass es eigentlich unbezahlbar ist, was hier geleistet wird. Doch so gut gemeint die Fokussierung auf bundesweit einheitliche Tarifstrukturen ist – erreicht wird dadurch nur ein kleiner Teil der im Sozialbereich Beschäftigten. Denn über alle Branchen hinweg sind lediglich 23 Prozent der Unternehmen im Land tarifgebunden, weitere 30 Prozent orientieren sich zumindest am Tarif. Effektiver wäre es, wenn das Land wie bei der Vergabe öffentlicher Aufträge seine Finanzspritzen – und es sind jährlich immerhin Milliarden, die in den Sozialbereich fließen – daran koppeln würde, dass die dort Beschäftigten für ihre gute Arbeit auch gut bezahlt werden. Als Orientierung könnte dabei tatsächlich ein Tariflohn gelten – und zwar ein für Ost und West einheitlicher.