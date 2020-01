Garz/Putbus: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

von svz.de

30. Januar 2020, 07:21 Uhr

Am Mittwoch gegen 17.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden auf der Landesstraße 301 zwischen Garz und Putbus im Landkreis Vorpommern-Rügen.

Ein 40-jähriger Rüganer befuhr mit einem weißen VW Sprinter die L301 von Garz kommend in Richtung Putbus. Bei der Ortseinfahrt in Kasnevitz kam das Fahrzeug aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem parkenden Mercedes Vito. Dabei wurde der VW-Fahrer leicht verletzt.

Bei ihm wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,1 Promille. Eine Blutprobenentnahme erfolgte und der Führerschein wurde eingezogen. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.