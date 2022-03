Statistik : Fünf Prozent weniger Getreideanbaufläche

Die Bauern haben die Getreideanbaufläche in Mecklenburg-Vorpommern bei der jüngsten Aussaat im Herbst um 4,8 Prozent reduziert. Auf rund 502.000 Hektar sei Getreide gesät worden, was 52,1 Prozent der gesamten Anbaufläche im Nordosten entspreche, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Schwerin mit.

Beim Winterweizen beträgt der Rückgang demnach 4 Prozent auf rund 302.000 Hektar, beim Winterroggen 11 Prozent auf 59.600 Hektar und bei der Wintergerste 3,6 Prozent auf rund 126.000 Hektar, bei Tricitale 3 Prozent auf 14.700 Hektar. Dagegen säten die Bauern im Vergleich zum Vorjahr gut 5 Prozent mehr Winterraps - die Anbaufläche sei auf rund 181 600 H...

