Kälte in MV : Frost hat den Norden fest im Griff

Nachttemperaturen bis zu minus 17 Grad gemessen, Polizei und Behörden warnen vor Betreten von Eisflächen

von Carlo Ihde

28. Februar 2018, 21:00 Uhr

So eiskalt wie in der Nacht zu heute war es in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Winter noch nicht. Kurz vor dem heutigen meteorologischen Frühlingsbeginn maß der Deutsche Wetterdienst (DWD) Tiefsttemperaturen von minus 17 Grad in Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen) und Marnitz (Ludwigslust-Parchim). Schwerin und Rostock meldeten minus 12 Grad. Kälter war es in Schwerin zuletzt 2012 mit minus 15 Grad. 1997 war die Temperatur in Schwerin auf 20,8 und 1956 sogar auf 23,4 Grad gefallen. Im Osten des Landes sanken die Werte flächendeckend auf ungefähr minus 15 Grad, so Michael Bauditz vom DWD. Im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel brach gestern vormittag durch die Kälte eine Hauptwasserleitung. Das Wasser flutete eine nahegelegene Kreuzung.

Nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie hat sich in den Boddengewässern südlich des Darßes inzwischen bis zu 15 Zentimeter dickes Eis gebildet. In der Dänischen Wiek vor Greifswald komme dichtes, bis zu 12 Zentimeter dickes Eis vor, das sich teilweise übereinander geschoben habe. Schiffsführer sind aufgefordert, die vereisten Gewässer nur mit geeigneten Fahrzeugen zu befahren, wie es vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund hieß. Eisbrecher kommen bislang noch nicht zum Einsatz.

Die Müritz - Deutschlands größter Binnensee – friert nur langsam von den Buchten her zu. Der steife Nordostwind hält die Oberfläche in Bewegung und erschwert so das Zufrieren, erklärte Olaf Schatzki, Leiter des Warener Wasser- und Schifffahrtsamtes. Der Durchstich vom Binnensee des Röbeler Hafens zur Außenmüritz ist seit gestern komplett zugefroren. „Nun sind bereits die ersten Eissegler auf den Flächen unterwegs“, meldete Wolfgang Hoffmann, Hafenmeister der Marina Röbel. Das Eis sei mit über 12 Zentimetern Dicke in Ufernähe streckenweise belastbar. Dennoch warnen Rettungskräfte und Behörden eindringlich vor dem Betreten von Eisflächen. „Das Betreten geschieht im Gebiet der Stadt Schwerin ausdrücklich auf eigene Gefahr“, so Stadtsprecherin Michaela Christen. Heißt: Weder die Stadt noch der Ordnungsdienst oder die Feuerwehr werden die Flächen im Wortsinne „freigeben“. „Wir hatten in den vergangenen Tagen wiederholt Einsätze, weil Kinder und Jugendliche die Flächen betreten“, sagt Robert Stahlberg, Pressesprecher der Landeswasserschutzpolizei MV. Trotz der kalten Witterung bestehe auf vielen Binnenseen und Boddengewässern Lebensgefahr, da sich „durch die unterschiedlichen Windverhältnisse nicht sagen lässt, wo und wie dick die Wasserflächen zugefroren sind.“ Man appelliere besonders an Eltern, ihre Kinder über die Gefahren aufzuklären.

Problematisch ist die klirrende Kälte für die schon zurückgekehrten Störche. Wie Stefan Kroll von der Nabu-Arbeitsgemeinschaft Weißstorchschutz mitteilte, sind bislang mindestens drei Störche eingetroffen, darunter die in Deutschland überwinternde mittlerweile 19-jährige „Schnuckel“, die seit Jahren in Langenhanshagen bei Ribnitz-Damgarten brütet. „Störche können zur Not einige Tage ohne Nahrung auskommen“, sagte Kroll. Die jetzt zurückgekehrten Vögel würden sich in ihren Brutrevieren gut auskennen und Futter finden. Bei den Kranichen, die in großer Zahl im Land geblieben sind, beobachtet Günter Nowald vom Kranichinformationszentrum Groß Mohrdorf bei Stralsund eine Kälteflucht gen Süden. „Aber einige Hartgesottene stehen auf den Maisstoppelfeldern im Schnee“, sagte er. Sie suchen Stellen, wo der Wind den Schnee weggeweht hat.

Für heute rechnet der Deutsche Wetterdienst zwischen Rügen und Rostock nur noch mit einzelnen Schneeschauern, im Landesinneren bleibt es sonnig. Die Temperaturen verharren tagsüber im Dauerfrostbereich zwischen -6 und -3 Grad. Die Gefahr durch Schneeverwehungen nimmt ab, da der Nordost- bis Ostwind an der See nur noch mäßig weht. Am Sonntag steigen die Tageshöchsttemperaturen wieder in den Plus-Bereich.