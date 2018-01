Griechenland : Frontex-Einsätze: MV-Polizei dabei

Die Beamten wird sich an den Frontex-Einsätzen zur Überwachung der griechischen Seegrenze beteiligen.

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern wird sich in diesem Jahr an den Frontex-Einsätzen zur Überwachung der griechischen Seegrenze beteiligen. So werden im ersten und vierten Quartal jeweils zwei Beamte der Landeswasserschutzpolizei für jeweils vier Wochen am Einsatz in Griechenland zur Unterstützung der Bundespolizei See teilnehmen, wie die Wasserschutzpolizei gestern in Waldeck bei Rostock mitteilte. Im zweiten und dritten Quartal würden bis zu drei Polizisten der Landespolizei in achtwöchigen Einsätzen an Hotspots auf den griechischen Inseln Lesbos, Samos und Chios die griechische Küstenwache unterstützen.

Wie der Chef der Wasserschutzpolizei, Peter Mainka, sagte, werden die Beamten der Wasserschutzpolizei auf den Booten der Bundespolizei Dienst tun. „Sie steigen dort als vollwertige Besatzungsmitglieder auf und nehmen die Grenzschutzaufgaben der Bundespolizei wahr.“ Es gehe darum, die illegale Migration und die Schleuserkriminalität zu verhindern. Die Beamten müssten sich auch darum kümmern, dass die Flüchtlinge sicher an Land gebracht werden. Die Zahl der Flüchtlinge sei zwar etwas geringer als im Jahr 2016. „Allerdings ist der Einsatz für die Kollegen eine große physische und psychische Belastung“, sagte Mainka.

Die EU-Außengrenzen müssten gesichert werden“, sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU). Frontex spiele dabei eine zentrale Rolle.