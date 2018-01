Steuererklärungen : Fristen bei Steuern sorgen für Frust

Wenn sich die Bearbeitungszeiten für früh eingereichte Steuererklärungen in die Länge ziehen, wirbt das Finanzministerium um Geduld. Es könne ja nichts dafür, dass die Übermittlungsfrist für die Daten von Arbeitgebern, Versicherungen und anderen Institutionen bis Ende Februar reicht. Wenn die Steuerzahler ihre Erklärung nicht rechtzeitig abgeben, gibt es dagegen kein Pardon. Nachzahler müssen dann Säumniszinsen berappen, von denen Sparer in Deutschland schon seit Jahren nur noch träumen können. Von zweierlei Maß spricht hier der Steuerzahlerbund – und bringt das Ärgernis damit auf den Punkt. Zwar gilt auch für Steuerpflichtige im kommenden Jahr eine um zwei Monate verlängerte Abgabefrist für ihre Steuererklärung, doch dafür müssen sie im Gegenzug bei verspätet eingereichten Unterlagen auch teilweise mit schärferen Strafen rechnen. Immerhin sorgt die Fristverlängerung für ein bisschen mehr Gerechtigkeit. Immer wieder muss der Steuerzahlerbund allerdings darauf hinweisen, bei Gesetzesänderungen nicht nur auf mehr Effizienz in der Finanzverwaltung zu achten, sondern auch mögliche Schwierigkeiten für Steuerpflichtige im Blick zu behalten. Die Finanzverwaltung setzt zunehmend auf Automatisierung. Grundlage ist das Steuermodernisierungsgesetz, das die Finanzämter bis zum Jahr 2022 schrittweise umsetzen werden. Mehr Transparenz bei direkt gemeldeten Daten ist da nur eine von mehreren Forderungen, die zugunsten der Steuerpflichtigen berücksichtigt werden sollten. In jedem Fall ist das Anliegen nachvollziehbar, den Zinssatz von 6 Prozent pro Jahr zu halbieren. Er gilt im Übrigen seit mehr als 50 Jahren, davon die letzten zehn in einer Niedrigzinsphase, die eigentlich mehr Dauerzustand als Phase ist. Hier hat die Geduld der Steuerzahler nun wirklich lange genug gereicht.