Norddeutschland : Freiluftkino startet

von Volker Bohlmann

17. Juli 2018, 12:00 Uhr

Sommerkino: Filmexperte Mark Fiebig (r.) installiert mit Martin Turowski vom Filmclub Ratzeburg ein Objektiv an der 4K-Filmtechnik. Das Team tourt vom 27. Juli bis zum 1. September östlich und westlich des Schaalsees in MV und Schleswig-Holstein. An 13 Spielorten, darunter Lassahn und Zarrentin, dürfen sich Filmfreunde u. a. auf „Tatort“-Vorpremieren wie „Borowski und das Haus der Geister“ als auch Kultfilme wie „Sauerkrautkoma“ inklusive Filmprominenz freuen. Für Westmecklenburg werden Spielorte gesucht. Das Programm im Internet: www.norddeutsches-freiluftkino.de