Nach Bayern-Wahl : Freie Wähler in MV fühlen Rückenwind für Kommunalwahl

Die Freien Wähler in Mecklenburg-Vorpommern fühlen sich vom Erfolg ihrer Partei bei der Landtagswahl in Bayern beflügelt.

von Iris Leithold

15. Oktober 2018, 12:28 Uhr

«Als großes Ziel haben wir bereits jetzt die Kommunalwahl im Mai nächsten Jahres vor Augen, bei der wir in Fraktionsstärke in alle Kreistage einziehen möchten», sagte der Vorsitzende der Landesvereinigung der Freien Wähler in Mecklenburg-Vorpommern, Gustav Graf von Westarp, am Montag. Bei der Landtagswahl in Bayern hatten die Freien Wähler 11,6 Prozent der Stimmen erhalten - mehr als die SPD.

Bislang ist die Partei nach seinen Worten nur mit einzelnen Mitgliedern in vier der sechs Kreistage vertreten: im Landkreis Rostock mit drei, in Mecklenburg-Strelitz mit zwei und in Nordwestmecklenburg sowie Ludwigslust-Parchim mit jeweils einem Kreistagsmitglied. Für eine Fraktion seien mindestens vier nötig.

Die Freien Wähler in MV sorgen derzeit mit ihrer Volksinitiative «Faire Straße», die die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zum Ziel hat, für Aufsehen. Die Volksinitiative ist nach Prüfung der eingereichten Unterschriften durch die Landeswahlleitung zugelassen worden und kommt nun in den Landtag.