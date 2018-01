Ralf Borschke : Fragwürdige Inhalte geteilt

Abgeordneter verbreitete Beitrag, in dem Massenmord an Juden geleugnet wird

von Udo Roll

23. Januar 2018, 05:00 Uhr

Die Schlammschlacht um Mitglieder der neuen Partei „Bürger für Mecklenburg-Vorpommern“ (BMV) geht weiter: In einer gestern anonym verschickten Mail wird der Landtagsabgeordnete Ralf Borschke bezichtigt, in seiner Zeit als AfD-Politiker fragwürdige Beiträge über den Holocaust verbreitet zu haben. Außerdem habe er über seine Facebookseite einen Song des rechtsextremen Liedermachers Frank Renneke geteilt.

Gegenüber unserer Redaktion räumte Borschke gestern ein, die fraglichen Inhalte im Jahr 2014 über seine Facebookseite verbreitet zu haben. Er distanziere sich aber von den Beiträgen und den darin getroffenen Aussagen.

Der ehemalige AfD-Politiker hatte unter anderem einen via Facebook einen Link zu einem Internetblog geteilt, auf dem die Vergasung von Juden im KZ Auschwitz bezweifelt und angeblich „offizielle Wahrheiten“ präsentiert werden. Dass er den Beitrag verbreitete, war laut Borschke ein Versehen. „Ich hatte zu der Zeit keinen blassen Schimmer von Facebook und mich dort gerade erst angemeldet“, erklärte er. Mit dem Teilen und Verbreiten von Facebook-Beiträgen habe er keine Erfahrung gehabt. „Es war überhaupt nicht meine Absicht, diesen Quatsch zu veröffentlichen oder weiter in Umlauf zu bringen“, so Borschke. Er wolle auch nicht den Holocaust leugnen oder relativieren. „Es steht außer Frage, dass Millionen Juden von den Nazis vergast und umgebracht wurden“, so Borschke.

Bereits am Freitag wurde der neue BMV-Landesvorsitzende, Michael Bertram, von seinem ehemaligen Parteikollegen Ralph Weber bezichtigt, Hitler-Bilder verschickt zu haben. Bertram bestritt die Vorwürfe und sprach von einer Diffamierungskampagne der Ex-Parteikollegen.