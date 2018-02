Pilotprojekt Rentner-Steuern : Finanzamt erledigt Erklärung für Pensionäre

Finanzamt informiert Rentner über Amtsveranlagung. Der Bund der Steuerzahler begrüßt das Pilotprojekt.

von Hannes Stepputat

02. Februar 2018, 20:45 Uhr

Rund 25.000 Rentner im Nordosten erhalten in den nächsten Tagen von ihren Finanzämtern Post zum sogenannten Amtsveranlagungsverfahren. Mit dem Verfahren, das Mecklenburg-Vorpommern 2017 als erstes Bundesland über ein Pilotprojekt eingeführt hat, können Pensionäre ihre Steuererklärung unter Umständen vom Finanzamt erledigen lassen, wie das Finanzministerium am Freitag in Schwerin mitteilte.

Die für die Steuererklärung wichtigen Daten von Rentenversicherungsträgern, Versicherungen und Krankenkassen werden den Finanzämtern elektronisch übermittelt. Rentner, die darüber hinaus keine steuermindernden Ausgaben wie Spenden oder haushaltsnahe Dienstleistungen geltend machen, können ihre Steuererklärung in diesem Fall vom Amt erledigen lassen. Allen anderen rät die Finanzverwaltung zur Abgabe einer normalen Steuererklärung.

Der Bund der Steuerzahler MV begrüße das Projekt als „Schritt in die richtige Richtung“ zur Vereinfachung der Steuerberechnung für Senioren, sagte eine Sprecherin. Allerdings gebe es noch Kritik an formalen Punkten, so sei etwa unklar, ob den Rentnern bei der Steuerfestsetzung durch das Amt trotzdem die üblichen Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustünden. Außerdem gebe es auf dem Formular keine Möglichkeit auszuwählen, ob die Steuerberechnung alleine oder gemeinsam mit dem Lebenspartner erfolgen soll. Dies dürften die Steuerpflichtigen jedoch jedes Jahr neu entscheiden.