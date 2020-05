Landtag MV : Ferienhausbesitzer dürfen ab 18. Mai nach MV kommen

Mecklenburg-Vorpommern lockert weiter seine Corona-Restriktionen für Urlauber.

von Frank Pfaff (dpa)

12. Mai 2020, 12:52 Uhr

Alle auswärtigen Besitzer von Ferienhäusern und Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern dürfen vom 18. Mai an wieder in den Nordosten kommen. Das gab Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Schwerin bekannt. Den Ferienwohnungsbesitzern solle Gelegenheit gegeben werden, ihre Immobilien für die Gäste herzurichten, so Glawe. Am 25.

Mai öffnet sich das Land dann für Übernachtungsgäste aus ganz Deutschland. Tagestouristen seien noch nicht erfasst, sagte ein Ministeriumssprecher.

Seit dem 1. Mai durften bereits Ferienhausbesitzer mit angemeldetem Zweitwohnsitz wieder nach MV kommen. Mitte März waren wegen der Corona-Pandemie touristische Reisen in den Nordosten verboten worden.

Eine Einreiseverbot soll es allerdings weiterhin für Menschen aus Gebieten mit einer hohen Zahl von Neuinfektionen geben. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) werde täglich eine Liste mit den Gebieten veröffentlichen, die in einer Woche mehr als 50 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner haben, sagte Glawe.

Derzeit sind das vier Landkreise in Deutschland. Bei Zuwiderhandlungen drohten 500 Euro Ordnungsgeld, so Glawe.