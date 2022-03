Einzelhandel : FDP will Handel in MV mit Sonntagsöffnung helfen

Als Reaktion auf die großen Umsatzverluste des Handels während der Corona-Pandemie fordert die oppositionelle FDP eine befristete Ausdehnung der sogenannten Bäderregelung auf ganz Mecklenburg-Vorpommern. „Der stationäre Einzelhandel liegt am Boden“, sagte die FDP-Abgeordnete Sandy van Baal am Mittwoch im Landtag in Schwerin bei der Einbringung einer entsprechenden Gesetzesänderung.

Um zusätzliche Umsätze zu ermöglichen, solle das Verkaufsverbot an Sonntagen von Mitte April bis Ende Oktober landesweit ausgesetzt werden. Bislang ist dies nur in Badeorten und touristischen Zentren des Landes möglich. Die Erweiterung auf alle Orte im Land sei Hilfe zur Selbsthilfe für die Händler, die sich zudem wachsender Konkurrenz durch den Intern...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.