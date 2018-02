Bildung in MV : Fast zwei Drittel der Lehrer über 50

Seit Jahren wächst in den Schulen in MV der Anteil der älteren Lehrer. Die Ursachenforschung reicht bis zur Nachwendezeit zurück. Dem demographisch bedingten Rückgang der Schülerzahlen nach 1990 auf ein Drittel begegnete das Land zunächst mit der Entlassung von mehr als 4000 Pädagogen. Nach der Sozialauswahl traf es vor allem jüngere Kollegen – und damit die Jahrgänge, die heute in der Altersgruppe der 40- bis 50-Jährigen fehlen. Beim folgenden Lehrerpersonalkonzept setzte das Ministerium dann auf Teilzeit. Zwar gab es auch damals schon einen Einstellungskorridor von 70 Stellen pro Jahr, doch der sei wegen der schlechten Bedingungen nie ausgeschöpft worden, so die Lehrergewerkschaft GEW. Erste Hinweise auf wieder steigende Schülerzahlen habe man zudem ignoriert, so der berechtigte Vorwurf. Immerhin: Die Landesregierung hat in den vergangenen Jahren einiges getan, um den Lehrerberuf in MV wieder attraktiver zu machen. Dazu zählen etwa die Verbeamtung, ein höheres Gehalt für Regionalschullehrer und Anrechnungsstunden für Klassenleiter. Hinzu kommt die bundesweite Lehrerwerbekampagne. Und doch ist fraglich, ob das ausreicht. Allein die Grundschulen in MV brauchen bis zum Jahr 2025 mehr als 900 Lehrer. Anhebung ihrer Gehälter, ein größerer personeller Puffer, Anrechnung von zusätzlichen Aufgaben, bessere Ausbildungsbedingungen – all das ist noch ausbaufähig, wenn das Land im Wettbewerb um die Lehrkräfte von morgen nicht das Nachsehen haben will. Denn eines ist auch klar: Die Zahl der pädagogischen Ruheständler lässt sich noch langfristiger voraussagen als die Stärke der künftigen Schülerjahrgänge. 61 Prozent der Lehrer sind derzeit über 50 Jahre alt. Das heißt auch: Spätestens in 15 Jahren werden fast zwei Drittel der heutigen Lehrer die nächste große Lücke hinterlassen.