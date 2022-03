Forschungswettbewerb : Fast 100 Schüler bei „Jugend forscht“

Mehlwürmer, die Plastik zersetzen, organische Solarzellen oder die ökologische Verträglichkeit von Kosmetika: Mit Themen wie diesen treten fast 100 Schüler und Schülerinnen mit Forschergeist beim diesjährigen Landeswettbewerb „Jugend forscht“ in Mecklenburg-Vorpommern an. Das sei beinahe eine Verdopplung der Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr, teilte der Energieversorger Wemag am Montag in Schwerin mit. 48 Projekte in sieben Fachgebieten seien eingereicht worden. Der Wettbewerb wird wegen der Corona-Lage komplett online ausgerichtet. Eine Jury werde am 15. und 16. März die eingereichten Arbeiten beurteilen. Die Siegerehrung soll am 17. März via Internet stattfinden.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.