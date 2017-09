B192 bei Sembzin : Fahrer stirbt nach schwerem Unfall

vergrößern 1 von 5 1 von 5









von Susan Ebel

erstellt am 24.Sep.2017 | 11:16 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B192 bei Sembzin ist heute Morgen gegen 8:15 Uhr ein Mann ums Leben gekommen. Der Fahrer war mit seinem Fahrzeug aus Sietow kommend in Richtung Klink unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und durch einen Straßengraben fuhr. In der Folge hob das Fahrzeug ab, flog mehrere Meter durch die Luft, fällte dabei zwei Bäume und kam nach knapp 150 Metern zum Stilstand.

Der Fahrer erlitt schwerste Verletzungen und starb wenig später im Klinikum Plau am See. Die B192 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Ein Gutachter der DEKRA ist an der Unfallstelle und hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Klink und Waren.