An geltenden Regeln vorbei : Extratour für Investoren

von Torsten Roth

erstellt am 09.Jan.2018 | 05:00 Uhr

Sonderregeln für Kapitalgeber: Investoren in MV wollen in sieben Fällen Millioneninvestionen in der Energiewirtschaft und im Einzelhandel entgegen geltendem Landesplanungsrecht durchziehen. Seit 2013 hat das Land den Bau von fünf Windenergieparks sowie den Bau von Mecklenburg-Vorpommerns bislang größtem Outlet-Center in Wittenburg an selbst gesetzten Regeln vorbei mit Sondergenehmigungen zugestimmt, teilte das Energieministerium jetzt auf eine parlamentarische Anfrage der Linken-Landtagsabgeordneten Mignon Schwenke mit.

Nach so genannten Zielabweichungsverfahren können damit in Tützpatz und Bartow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, in Alt Zachun und Hoort in Westmecklenburg sowie in Bützow im Landkreis Rostock neue Windparks auch außerhalb dafür vorgesehener und geeigneter Flächen gebaut werden. Über einen weiteren Antrag zur Ansiedlung des Decathlon-Sportfachmarktes mit innerstädtischem Sortiment am Stadtrand von Rostock stehe eine Entscheidung noch aus. Weitere Anträge auf Sondergenehmigungen für den Bau von Windparks in Vorpommern und Westmecklenburg seien von Investoren zurückgezogen worden – nach entsprechenden Gerichtsentscheidungen, die die Raumplanungen für unwirksam erklärt hatten. Schon in den Jahren zuvor waren Investoren vom Land Sondergenehmigungen erteilt worden.

Die Extratouren für Investoren sind bei Umwelt- und Naturschützern sowie Einzelhändlern in den Innenstädten umstritten. In der Kritik: Mit den Sonderregeln werden Raumplanungen ausgehebelt. Zielabweichungsverfahren bei Windenergieanlagen müssten die Ausnahme bleiben, forderte Energieexpertin Schwenke. Derzeit würden zwei Projekte umgesetzt. In beiden Fällen handele es sich um Bürgerwindparks, denen die Gemeinden zugestimmt hätten. „Das ist vertretbar.“ Energieminister Christian Pegel (SPD) hatte vor Jahren die Sonderregelungen für Investoren u. a. mit nachhaltigen technischen Innovationen oder einer besonderen Form der Bürgerbeteiligung begründet, die ein Abweichen von vorgesehen Planungen rechtfertigen würden. Nicht notwendig, lehnen Windkraftkritiker der Partei Freier Horizont ab. Es gebe genügend Gebiete, in denen Innovationen erprobt werden könnten, sagte Parteivorstand Heiko Böhringer gestern. Außerdem seien die bei einigen Projekten genannten Neuerungen Alibi-Innovationen, um Windparks entgegen den Planungsregeln durchzudrücken.

Sorgen auch am Verkaufstresen: Weitere Einkaufsmärkte am Stadtrand würden den Handel in den Stadtzentren gefährden, kritisieren Einzelhändler. Nach dem geltenden Landesraumentwicklungsprogramm für MV (LEP) sind daher „Einzelhandelsgroßprojekte mit zentrenrelevanten Kernsortimenten ... nur in Innenstädten /Ortszentren und in sonstigen Zentralen Versorgungsbereichen zulässig“.