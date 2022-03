Flüchtlingsrat : Experten: Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge unzureichend

Für traumatisierte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gibt es nach Einschätzung des Landesflüchtlingsrates in Mecklenburg-Vorpommern keine ausreichende psychosoziale Betreuung. Landesweit gebe es derzeit nur zwei funktionierende und mit hauptamtlichen Kräften ausgestattete Psychosoziale Zentren in Greifswald und Rostock, erklärte die Vorsitzende des Flüchtlingsrates, Ulrike Seemann-Katz, am Montag.

Die Stelle in Schwerin sei wegen einer Unterbrechung der Bundesförderung aufgegeben worden, das Zentrum in Güstrow arbeite bisher nur mit freiwilligem Engagement und die Stelle an der Hochschule Neubrandenburg existiere seit längerem nicht mehr. Schon in den vergangenen Jahren sei das Angebot für die psychosoziale Versorgung Asylsuchender, die oft trau...

