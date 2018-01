Trend hält an : Erneut mehr Schüler in MV

Im achten Jahr in Folge ist die Zahl der Schüler in Mecklenburg-Vorpommern gestiegen.

von dpa

30. Januar 2018, 05:00 Uhr

Wie das Statistische Amt des Landes am Montag in Schwerin mitteilte, besuchen im aktuellen Schuljahr 2017/18 rund 149 000 Mädchen und Jungen eine der insgesamt 562 allgemeinbildenden Schulen. Das Plus gegenüber dem vorhergehenden Schuljahr betrug den vorläufigen Daten zufolge zwei Prozent.

Mehr zum Thema GEW : Im Land fehlen 500 Lehrer

Der drastische Geburtenrückgang zu Beginn der 1990er Jahre hatte die Schülerzahl im Nordosten von damals fast 300 000 auf 127 000 im Schuljahr 2009/10 einbrechen lassen. Seither füllen sich die Klassenzimmer langsam wieder. Der stetige Zuwachs sei einerseits demografisch beeinflusst, da die Geburtenzahlen wieder steigen. Zum anderen gehe die Entwicklung auf die Zuwanderung zurück, teilte das Statistikamt mit.

Derzeit besuchten rund 7400 ausländische Kinder und Jugendliche Schulen in Mecklenburg-Vorpommern. Damit würden etwa fünf Prozent der Schüler eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen. Der Anteil sei damit etwa halb so hoch wie im Bundesdurchschnitt, der im Schuljahr 2016/2017 rund neun Prozent betragen habe.