Befristete Verträge : Entlassung in den Ferien

171 Lehrer an öffentlichen Schulen noch mit unklarer Zukunft

von dpa

09. Juli 2018, 20:45 Uhr

Für 171 Lehrer an öffentlichen Schulen in MV läuft Ende Juli nach Angaben des Schweriner Bildungsministeriums die befristete Anstellung aus. Betroffen sind damit etwa 1,5 Prozent der landesweit 11 700 Lehrer. Bei der Mehrzahl handele es sich um Vertretungen für junge Mütter, die im neuen Schuljahr in den Schuldienst zurückkehren, oder für längerfristige Krankheitsfälle, sagte ein Sprecher. Die befristeten Verträge endeten zum 31. Juli.

Da noch nicht alle Stellenbesetzungsverfahren zum Schuljahr 2018/2019 abgeschlossen seien, könne noch nicht gesagt werden, wie viele eine Weiterbeschäftigung erhalten und somit nicht arbeitslos werden. Dies hänge auch wesentlich von der Fächerkombination ab.

Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) hatte angekündigt, wegen des Personalbedarfs an den Schulen möglichst alle Lehrkräfte unbefristet zu beschäftigen. Im Vorjahr seien 408 Lehrer neu eingestellt worden, sagte der Ministeriumssprecher.

Nach Einschätzung der Bildungsgewerkschaft GEW in Schwerin hat sich das Problem der Sommerentlassungen bei Lehrern im Nordosten deutlich entschärft.