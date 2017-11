AfD-Mann Ralph Weber : Einladung an Rechtsaußen

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

von Thomas Volgmann

erstellt am 16.Nov.2017 | 20:45 Uhr

Der Richtungskampf in der AfD Mecklenburg-Vorpommerns nimmt an Heftigkeit weiter zu. Der am Wochenende mit nur 64 Prozent wiedergewählte Landeschef Leif-Erik Holm ist auf dem Absprung nach Berlin in den Bundestag. Da sagt der Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Ralph Weber, seinen Parteifreunden schon mal, wo es künftig langgeht. Die AfD soll sich, so der 57-jährige Jura-Professor aus Greifswald, rechtsextremen Strömungen gegenüber öffnen. Auf seiner Facebookseite postet er: „Aber eben auch die Mitkämpfer aus der Identitären Bewegung und die Freunde der soeben selbstaufgelösten Bewegung Pro Deutschland sind mir in der AfD willkommen.“

Die Identitäre Bewegung wird als rechtsextreme Gruppierung auch in Mecklenburg-Vorpommern vom Verfassungsschutz beobachtet. Pro Deutschland tauchte mehrfach im Verfassungsschutzbericht Nordrhein-Westfalens auf.

Es müsse ein Ende damit haben, „dass unsere Gegner, Einfluss darauf haben, wen wir als Verbündete akzeptieren“, schreibt Weber weiter. Die Gegner der AfD bezeichnet er als „die Feinde unseres Vaterlandes“. Weber sieht in den Wahlergebnissen auf dem AfD-Parteitag am Wochenende in Gägelow eine „deutliche Weichenstellung zugunsten des nationalkonservativen Spektrums in der AfD“. Dieser Teil dominiere den neu gewählten Vorstand des Landesverbandes.

Weber, strammer Rechtsausleger in Partei und Landtagsfraktion, will provozieren. Landesvorsitzender Holm zeigte sich gestern verwundert und verwies auf den Unvereinbarkeitsbeschluss seiner Partei. Der 47-jährige, der seine rechtspopulistische Partei gern als bürgerlich bezeichnet, meinte, man müsse gegenüber Rechtsextremen klare Grenzen ziehen. Ob aber der Landeschef seinen Parteifreund Weber in die Schranken weisen wird, war gestern noch nicht bekannt.

Weber hatte in der Vergangenheit mehrfach mit Provokationen für Aufmerksamkeit gesorgt. Ebenfalls auf Facebook hatte er erst im April gefordert: „Wir ,Biodeutsche‘ mit zwei deutschen Eltern und vier deutschen Großeltern“ sollten die multikulturelle Umgestaltung Deutschlands verhindern. Vier gemäßigte Mitglieder der Fraktion traten später aus der AfD aus und gründeten ihre eigene Fraktion.

Identitäre Bewegung Die Identitäre Bewegung ist eine aktionistische, völkisch orientierte Gruppierung, die auch in Mecklenburg-Vorpommern vertreten ist. Aufgefallen ist sie bundesweit durch spontane Treffen mit Tanzeinlagen (Flashmobs) oder provokante Transparent-Enthüllungen mit fremdenfeindlichen Inhalten. Die Staatsanwaltschaft Schwerin ermittelte gegen mutmaßliche Mitglieder der Bewegung nach einer Propagandaaktion am Schweriner Schloss unter anderem wegen Hausfriedensbruchs. Im Juni vorigen Jahres hatten sie ein Baugerüst am Landtag bestiegen und ein Banner mit der Losung entrollt: „Wer für alles offen ist, ist meistens nicht ganz dicht. Identitäre Bewegung.“ Wenige Tag zuvor waren Anhänger der rechten Truppe in die Büroräume der MV-Grünen gestürmt und hatten Deutschlandflaggen verteilt. Die Identitäre Bewegung entstand ursprünglich in Frankreich und fand Anhänger in weiteren Staaten Europas. Vermutet werden etwa 400 deutsche Mitglieder. In Mecklenburg-Vorpommern sollen es ungefähr 50 Mitglieder sein. In der Politikwissenschaft wird die Etablierung mit dem Ausweichen des offenen Rechtsextremismus auf eine unverfänglichere Form in Verbindung gebracht.