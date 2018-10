Neubrandenburg : Einbruch in Döner-Bistro: Mehr als sieben Jahre Haft gefordert

Aus Geldnot plant ein Imbissbetreiber den Einbruch in ein anderes Bistro. Beim Fluchtversuch wird einer der drei Täter von einem Polizisten erschossen. Den beiden Mittätern drohen nun mehr als sieben Jahre Haft.

von Winfried Wagner

15. Oktober 2018, 16:58 Uhr

Im Prozess um einen Einbruch mit einem Toten in Neubrandenburg hat die Staatsanwaltschaft hohe Haftstrafen für die beiden Angeklagten gefordert. Wegen schweren räuberischen Diebstahls sollen die beiden türkischstämmigen Männer aus Berlin für je sieben Jahre und drei Monate hinter Gitter, sagte Staatsanwalt Ralf Röder am Montag am Landgericht Neubrandenburg.

Ein Täter wurde erschossen

Die Angeklagten hatten den Einbruch mit einem Komplizen am 1. März in ein Döner-Bistro in der Neubrandenburger Oststadt vor Gericht gestanden. Dabei hatte der 27 Jahre alte Komplize - ebenfalls aus Berlin - einen Polizisten mit Tierabwehrspray attackiert und war erschossen worden.

Der Fall hatte wegen des Getöteten für Schlagzeilen gesorgt. Eine Anwohnerin hatte den Einbruch nachts bemerkt und die Polizei gerufen, die die Einbrecher noch im Bistro gestellt hatte. Das Trio erbeutete im Keller des Bistros nach Tipps aus der Szene in einem Spielautomaten rund 35 000 Euro Bargeld und Schmuck. Zwei Polizisten warteten oben, als die Einbrecher aus dem Keller kamen.

«Sie hatten sich vorher mit ihrem Komplizen abgesprochen, wie sie mithilfe des Pfeffersprays doch noch durchbrechen wollten», sagte Röder. Die Einbrecher hätten eine Traube gebildet und der 27-Jährige, ein Neffe des 40 Jahre alten Angeklagten, habe einen Beamten mit Spray angegriffen. Er starb später in einer Klinik an den Schussverletzungen. Die Ermittlungen gegen den Beamten wegen des tödlichen Schusses wurden wegen Notwehr eingestellt.

Das Motiv: Geldnot

Der 40-Jährige, der selbst einen Imbiss in Neubrandenburg betrieb, hatte gestanden, dass er aus Geldnot den Einbruch geplant und seinen Neffen und dessen Freund aus Berlin zu Hilfe geholt hatte. Die Täter hatten allerdings sogar 100 000 Euro im Keller des Bistros von einem Landsmann erwartet.

Zuvor war am Montag der Polizist als Zeuge gehört worden, der den tödlichen Schuss abgegeben hatte. Die Anhörung erfolgte aus Sicherheitsgründen verdeckt. Der Beamte leidet nach eigenen Angaben immer noch an den psychischen Folgen des Vorfalls und hat Angst vor Rache.

Der Prozess wird am 22. Oktober mit ersten Plädoyers von Verteidigern fortgesetzt. Ein Urteil soll am 30. Oktober gesprochen werden.