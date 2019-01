Andre Rieu kommt nach Rostock : Ein Freund fürs Leben

Andre Rieu und sein Orchester begeistern unzählige Menschen auf der Welt – jetzt sind sie in Rostock zu Gast

von Olaf Neumann

08. Januar 2019, 05:00 Uhr

40 Millionen verkaufte Tonträger, 600 Platin- und Gold-Auszeichnungen und jährlich eine Million Konzertbesucher: André Rieu ist der erfolgreichste Violinist der Welt. 2019 geht der 69-jährige wieder mit seiner Stradivari von 1732 auf Tour und spielt auf ihr die schönsten Walzer seines Idols Johann Strauss – begleitet von einem 50-köpfigen Orchester. Olaf Neumann hatte Gelegenheit, mit André Rieu zu sprechen



Ist die Musik Ihr Jungbrunnen?

Absolut! Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Musik glücklich macht. Sowohl miteinander zu musizieren, als auch Musik zu hören. Was glücklich macht, hält aktiv und Aktivität hält jung. Man hört nie auf, Künstler zu sein. Man kann bis ins ganz hohe Alter musizieren, malen, schreiben. Und ich habe beschlossen, mindestens 120 Jahre alt zu werden.

Üben Sie heute noch genauso viel wie in Ihrer Kindheit und Jugend?

Nein. In meiner Kindheit und Jugend gab es eigentlich nur eins: lernen, lernen, lernen. Meine gesamte Jugend verbrachte ich zwischen Schule und Geigenstunde. Dazu hatte ich Klavier-, Oboen- und Flötenunterricht. Ich habe dann zunächst in Maastricht und Lüttich studiert und später in Brüssel.

Natürlich übe ich auch heute noch, aber nicht mehr so viel wie damals. Ich spiele die Geige jetzt seit 64 Jahren, und mit rund 90 Konzerten pro Jahr kommt man nicht so schnell aus der Übung!



Haben Sie einen Tipp, wie Eltern ihre Kinder für den Instrumentalunterricht begeistern können?

Zum einen hilft es, wenn die Musik zu Hause eine positive Rolle spielt, und der Unterricht sollte vor allem Freude machen. Ich denke, es ist wichtig, auf sein Kind zu hören. Welches Instrument möchte es gerne lernen? Welches macht ihm Spaß? Bei mir war das immer die Geige. Ich konnte als Kind mit Klavier überhaupt nichts anfangen. Und dann braucht man einen guten Lehrer bzw. eine gute Lehrerin. Wenn man sich dann noch in den Lehrer verliebt, hilft das ungemein, haha! Dann übt man besonders viel. Meine erste Geigenlehrerin war eine 18-jährige Blondine, ich war als kleiner Junge total fasziniert von ihr.



Ist Ihnen als Sohn eines Dirigenten das Üben leicht gefallen?

In meiner Kindheit war Musik vor allem Arbeit. Mein Vater war Dirigent und sehr streng. Alle meine Brüder und Schwestern haben mehrere Instrumente gelernt. Ich dachte einfach, das wäre überall so. Ich habe meine Mitschüler gefragt, welche Geige sie spielen. Meine Frau und ich haben unsere Söhne dann offener erzogen, ohne Zwang. Irgendwann hat Pierre seine Geige auf dem Kopf von Marc zerhauen, das war es dann mit dem Musikunterricht.



Warum brauchen wir Musik?

Weil Musik da beginnt, wo Worte aufhören. Musik verstärkt unsere Gefühle. Durch Musik wird Schönes schöner und Furchtbares erträglicher. Unabhängig davon, ob ein Stück von J.S. Bach oder Michael Jackson geschrieben wurde. Die Musik ist ein Freund fürs Leben, weil sie dich nie verlässt. Und sie verbindet, bringt Menschen zusammen und überwindet Gegensätze. Zu meinen Open-Air-Konzerten in Maastricht im Juli 2018 kamen 150 000 Menschen aus über 80 Ländern. Die haben alle zusammen gefeiert, Jung und Alt.



Was haben Sie sich für die Deutschland-Österreich-Schweiz-Tournee vorgenommen?

Es ist Tradition, dass diese Konzerte im Januar, Februar und jetzt auch im Mai stattfinden. Wir beginnen in Deutschland jedes Jahr unsere neue Welttournee. Es wird ein völlig neues Programm, natürlich mit den schönsten Walzern, Musik aus Musical, Oper und Operette sowie bekannte Schlager. Das Schöne ist, mein Publikum weiß vorher nie, was wir spielen werden. Aber sie wissen, wir haben einen Abend zusammen, den wir nie vergessen werden. Meine Konzerte enden immer in einer großen Party. Humor ist mir ganz wichtig!



Welchen Traum möchten Sie sich unbedingt noch erfüllen?

Ich würde wahnsinnig gerne einmal auf dem Mond spielen!



Termine im Norden 24.01.2019 20.00 Uhr Berlin Mercedes-Benz Arena

25.01.2019 20.00 Uhr Rostock StadtHalle

28.02.2019 20.00 Uhr Hamburg Barclaycard Arena