Medienkritik mit drastischen Mitteln : Drohung gegen Radiosender

In einem handschriftlichen Brief, in dem der oder die Unbekannte zunächst das Musikprogramm kritisiert, wird schließlich ein Angriff gegen Veranstaltungen des Senders angekündigt. Der Drohbrief ging an den Sponsor der Veranstaltung Lotto MV GmbH. Das Landeskriminalamt nahm Ermittlungen auf. Laut Strafgesetzbuch ist die „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“ selbst eine Straftat, die mit bis zu drei Jahren geahndet Freiheitsstrafe geahndet wird.

von Michael Seidel

erstellt am 03.Jul.2017 | 21:00 Uhr